Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'den Personel Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'den Personel Açıklaması

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse\'den Personel Açıklaması

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 2024'te sözleşmeleri sona erecek 24 personelin durumu hakkında yapılan tartışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Köse, mali sıkıntılar nedeniyle işten çıkarım istemediklerini belirtti.

03.01.2025 17:44  Güncelleme: 17:46
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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 2024 yılı sonu itibariyle sözleşmeleri sona eren personeller hakkında, "Biz Giresunlu bir arkadaşımızın bile işten çıkarılmasını istemiyoruz ama maaşlar konusunda çok sıkışıyoruz" dedi.

Giresun Belediye Meclisi Ocak ayının ilk toplantısı gerçekleştirdi. Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Giresun'da bir süredir tartışmalara konu olan 31 Aralık 2024'te sözleşmesi sona eren 24 personelin durumu gündeme geldi. AK Parti Belediye Meclis Üyesi Emrah Altıyaprak, bu 24 personelin sözleşmelerinin yenilenmemesinden dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"Maaş ödemelerinde zorluk yaşıyoruz"

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, tartışmalara açıklık getirerek belediyenin maaş ödemelerinde zorluklar yaşadığını belirterek, "Bizler 9 aydır maaşları, çekleri, kredileri ödemek için çok yoğun bir tempoyla çalıştık. Bu zamana kadar da yüzümüzün akıyla çıktık. Biz Giresunlu bir arkadaşımızın, evladımızın işten çıkarılmasını canı gönülden istemiyoruz. Hiçbir şeye siyaseten bakmadık ama kamunun çıkarları her şeyin önünde. Bizler ödemeler konusunda, maaşlar konusunda çok yoruluyoruz, sıkışıyoruz. Önceki dönemlerden kalan SGK borçlarını bize haber bile vermeden her ay kesiyorlar. Bu zihniyeti de sorgulamak lazım. Bu 24 arkadaşımızın işten çıkmasıyla ilgili bunlar da sebep midir diye bunları da sorgulamak lazım" diye konuştu.

"İşe ihtiyacı olanlardan aldık"

Belediye Başkanı Köse, AK Parti Grubunun 1 Nisan'dan itibaren kaç kişinin işe alındığını sorması üzerine şu açıklamayı yaptı:

"60 kişi falan aldık herhalde. Yalnız şöyle. Aldığımız personellerin tamamını işe göre aldık. Fakir çocuklarından aldık. İşe ihtiyacı olan kimsesiz çocuklardan aldık. Ben aldığımız çocukların birçoğunu da tanımıyorum doğrusu. Gece çağırdığımızda işe gelecek, işini dürüst yapacak, ahlaklı yapacak diye hep bu şekilde adam aldık. Normalde siyasetçi kendi geleceğini inşa etmek için eşini, dostunu, akrabasını doldurur içeriye. Biz Giresun'un mahallelerine de gittik. Dedik ki bize bir genç arkadaş verin. Onlar da yani gerçekten ideal insanlar verdiler." - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'den Personel Açıklaması - Son Dakika

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