Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Ekonomik Durumu Değerlendirdi - Son Dakika
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Politika

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Ekonomik Durumu Değerlendirdi

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Ekonomik Durumu Değerlendirdi

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, muhtarlarla düzenlediği toplantıda, belediyenin mali durumunu ve karşılaştığı borçları açıkladı. Göreve geldiğinde 184 milyon TL'lik çek ödemesiyle karşılaştıklarını ve 6,5 ayda toplam 400 milyon TL borç ödemesi gerçekleştirdiklerini belirtti.

15.10.2024 16:34  Güncelleme: 16:36
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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Muhtarlar Meclisi toplantısında geride kalan 6,5 aylık dönemi değerlendirerek belediyenin ekonomik durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, belediyeye ait sosyal tesislerde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda göreve geldiğinde karşılaştığı mali yükümlülükleri dile getiren Başkan Köse, "Göreve geldiğimizde 5 ay içinde 184 milyon TL'lik çek ödemesiyle karşılaştık ve bunun 130 milyon TL'sini ödedik. Ayrıca, her ay 55 milyon TL maaş ve 15 milyon TL kredi ödemesi yapıyoruz. Son 6,5 ayda toplam 400 milyon TL borç ödemesi gerçekleştirdik. Elektrik firmasına ait önceki döneme ait 30 milyon TL'lik elektrik borcunu da ödedik. Aylık faizi 2 milyon TL olan bu borcun faizini durdurduk. Ocak ayında belediyenin çek ödemeleriyle ilgili borcu sona erecek. Belediyenin prestiji önemlidir ve bu prestij devam edecektir" dedi.

Toplantıda muhtarlara seslenen Başkan Köse, kendilerinden talep edilen üç konudan yüzde 70'inin çözüldüğünü belirtirken, kalan kısmın özel durumlar ve ekonomik nedenlerden dolayı henüz hayata geçirilmediğini söyledi. İkametgahların köy ve ilçelerden şehre alınması konusunda muhtarlardan destek isteyen Başkan Köse, son tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu hatırlattı.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri de katılarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, muhtarlar, taleplerini tek tek iletme fırsatı buldu. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Ekonomik Durumu Değerlendirdi - Son Dakika

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