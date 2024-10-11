Politika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Çankırı'da çeltik hasadına katıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Çankırı'daki çeşitli programlarının ardından Merkez ilçesine bağlı Karadayı köyünde yapılan çeltik hasadına katıldı. Bakan Yardımcısı Gizligider, yaklaşık 10 dönümlük alanda ekili olan çeltiği hasat işlemi için biçer dövere bindi. Bakan Yardımcısı Gizligider, daha sonra çeltik için uygulanan diğer işlemleri çiftçiden dinledi. Tırmıkla karıştırma ve kurutma işlemini yapan Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider çiftçilerin taleplerini de dinledi. - ÇANKIRI