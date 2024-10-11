Gizligider Çankırı'da Çeltik Hasadına Katıldı - Son Dakika
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Politika

Gizligider Çankırı'da Çeltik Hasadına Katıldı

Gizligider Çankırı\'da Çeltik Hasadına Katıldı

Tarım Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Çankırı'da çeltik hasadı ve çiftçi taleplerini dinledi.

11.10.2024 20:13
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Çankırı'da çeltik hasadına katıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Çankırı'daki çeşitli programlarının ardından Merkez ilçesine bağlı Karadayı köyünde yapılan çeltik hasadına katıldı. Bakan Yardımcısı Gizligider, yaklaşık 10 dönümlük alanda ekili olan çeltiği hasat işlemi için biçer dövere bindi. Bakan Yardımcısı Gizligider, daha sonra çeltik için uygulanan diğer işlemleri çiftçiden dinledi. Tırmıkla karıştırma ve kurutma işlemini yapan Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider çiftçilerin taleplerini de dinledi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gizligider Çankırı'da Çeltik Hasadına Katıldı - Son Dakika

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