Gökhan Günaydın\'dan AK Parti Eleştirisi

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Arkadaşlarımızın onuru, onurumuzdur. AK Parti, yükselen CHP'nin etkin muhalefetinden korktuğu için Haka dansı yapıyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Günaydın, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin, "Bu infaz düzenlemesi, toplumun beklediği ve insanların arzu ettiği düzenlemenin çok gerisinde. Çünkü Türkiye'de 300 bin tutuklu ve hükümlü kapasitesine rağmen, cezaevlerinde 415 bin kişi kalıyor. Yani devlet 115 bin tutuklu ve hükümlüye yatacak yer gösteremiyor. Bu bir skandaldır. AKP iktidara geldiği zaman, 74 bin kapasiteye karşın 60 bin tutuklu ve hükümlü vardı. 22 yılda hükümlü ve tutuklu sayısı 415 bine çıkmış, artık cezaevlerini yetiştiremiyorlar. Türkiye'de nasıl bir ceza hukuku uygulanıyor, ülkemizin siyasi ve ekonomik koşulları nedir, suçu yaratan altyapı nasıl ortaya çıkıyor? Tüm bunları çözmeden, bunların sosyolojik, politik, iktisadi görünümlerine değinmeden bu meseleleri halletmek mümkün değildir. Buna karşın AKP, kapalı kapılar ardında yaptığı pazarlıklardan sonra anlaşamayarak, kuşa döndürdüğü bir infaz düzenlemesini TBMM'ye getirdi. Bu, salıverilme bekleyen çok sayıda hükümlü ve tutukluya bir şey demiyor. Covid düzenlemesi nedeniyle son derece haksız uygulamalarla karşı karşıya kalan yurttaşlarımıza ilişkin tek bir cümle içermiyordu" ifadelerini kullandı.

'ARKADAŞLARIMIZA İTİBAR SUİKASTİ DÜZENLEYEN AHLAKI BİLİYORUZ'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmalarını değerlendiren Günaydın, tutuklanan belediye başkanlarının isimlerini dile getirdi. Günaydın, "Neden tutuklandılar? Çünkü İhsan Aktaş diyor ki; 'Ben bu belediyelerle iş yaptım. Bu belediyeler bana ihale vermek için benden para ve araç istediler.' Peki İhsan Aktaş, CHP'li belediyelerin dışında iş yaptı mı? Trabzon, Kahramanmaraş, Isparta ve Elazığ belediyeleri ile iş yapmış. Ben size bir araç göstereceğim; bu İhsan Aktaş'ın Isparta Belediye Başkanına armağan ettiği ve hala belediyede kullanılan araç. Bu araç bir 'rüşvet' suçu, 'ihaleye fesat karıştırma' suçu olmuyor; ancak iş CHP'li belediyelere gelince İhsan Aktaş birdenbire rüşvet dağıtan, ihaleye fesat karıştırmasına vesile olan bir adam haline geliyor. Bir kişi düşünün ki adı 'B' ile başlayan Beşiktaş Belediyesi'nde hırsız ve rüşvetçi ama adı 'B' ile başlayan Bahçelievler ve Başakşehir'de tertemiz ya da kamu kurumları ile çalışırken tertemiz. Ben sizlere sesleniyorum amacınızı biliyoruz. Arkadaşlarımıza tek sıra halinde, kollarına ikişer tane polis takarak adeta itibar suikastı düzenleyen ahlakı biliyoruz. Biz o ahlaka daha evvel 12 Eylül cuntası zamanında tanık olduk. Aynı ahlak, Ergenekon'da, KCK'da şimdi ise İBB'de etkin. Arkadaşlarımızın onuru, onurumuzdur. AK Parti, yükselen CHP'nin etkin muhalefetinden korktuğu için Haka dansı yapıyor" diye konuştu.

Günaydın ayrıca, tutuklanan belediye başkanlarının Kurban Bayramı'na birkaç gün kala başka illere sevk edilmesinin hukuksuzluk olduğunu söyledi.