Guatemala\'da Sol Görüşlü Bernardo Arevalo Yeni Devlet Başkanı Seçildi

Guatemala'da düzenlenen seçimlerin ikinci turunda oyların yüzde 59'unu alan sol görüşlü Bernardo Arevalo, ülkenin yeni devlet başkanı oldu.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oyların yüzde 95'inin sayılmasının ardından ülkenin yeni lideri belli oldu. Sol görüşlü Bernardo Arevalo, rakibi eski first lady Sandra Torres'in aldığı yüzde 36 oya karşı yüzde 59 oy alarak, ezici bir oranla seçimi kazandı.

Arevalo seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Guatemala halkı güçlü bir şekilde kendini ifade etti. Bu kadar yolsuzluk yeter" dedi. Guatemalalıların artık bir umudu olduğunu vurgulayan Arevalo, "Ülkemizdeki umudun yeniden canlanmasını sokaklarda kutluyoruz" şeklinde konuştu. Eski Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'nin kendisini tebrik etmek için aradığını belirten Arevalo, geçiş planı için takvim hazırlama konusunda anlaştıklarını söyledi.

Bernardo Arevalo'nun destekçileri sonuçların belli olmasının ardından kutlama yapmak için sokaklara döküldü. Konvoy oluşturup sokaklarda tur atan Guatemalalılar, meydanlara inerek sloganlar atıp seçim zaferini kutladı.

Yolsuzlukla mücadele sözü

Latin Amerika'daki en yüksek yoksulluk, yetersiz beslenme ve çocuk ölüm oranlarına sahip ülkelerden biri olan Guatemela'da, seçimlerde aday olan Arevalo suç ve yolsuzlukla mücadele sözü vermişti. Eski Devlet Başkanı Giammatte döneminde ülkede yolsuzlukla mücadele eden birçok savcı tutuklanmış, bazıları ise sürgüne gönderilmişti. Hükümeti eleştiren gazeteciler de gözaltına alınmıştı. - GUATEMALA