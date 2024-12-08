Güler ve Austin Telefon Görüşmesi

Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA