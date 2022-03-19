Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Hayaşi ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gerek Rusya- Ukrayna savaşı gerekse bölgelerdeki son gelişmeler bir kere daha gösterdi ki başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası sistemin ciddi bir reforma tabi tutulması gerekiyor. Bu konularda Japonya ile birlikte hareket etme konusunda mutabık kaldık." dedi.

Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Japon mevkidaşını kendi şehri Antalya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Bugünkü ziyaretin son bir yılda Japonya'dan Türkiye'ye dışişleri bakanı düzeyinde gerçekleştirilen ikinci ziyaret olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Japonya arasında 2013 yılında stratejik ortaklık tesis ettik. Stratejik ortaklığımız gücünü tarihten alıyor ve özel dostluk bağlarımıza dayanıyor. 2024 yılında diplomatik ilişkilerimizin 100. yıl dönümünü kutlayacağız. Bu vesileyle yapılacak ortak faaliyetlerin planlamasına şimdiden başlamayı kararlaştırdık. Bugünkü görüşmelerde ikili ilişkilerimizi tüm yönleriyle ele aldık. Stratejik ortaklığımızı her alanda ilerletme yönündeki irademizi teyit ettik. Özellikle salgın döneminde gerçekleştiremediğimiz karşılıklı değişik yüzeylerdeki ziyaretleri önümüzdeki süreçte gerçekleştirmek istiyoruz."

İki ülke arasındaki ticari ilişkiler

İkili ticareti daha dengeli bir yapıya kavuşturulması için yapabilecekleri çalışmaları da görüştüklerini belirten Çavuşoğlu, ekonomik ortaklık anlaşmasının bir an önce imzalanmasının ticareti artırma çabalarına çok katkı sağlayacağını vurguladı. Sosyal güvenlik anlaşmasını da bir an önce imzalamak istediklerini aktaran Çavuşoğlu, savunma sanayi iş birliğini de geliştirmek istediklerini bildirdi.

Tarım, enerji gibi alanlara odaklanmak istediklerini dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yatırımların teşvik edilmesi önem arz ediyor. Terörle mücadele iş birliğimizi de bugün ele aldık. Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin en kısa zamanda eğitime başlamasını arzu ediyoruz, bu yönde birlikte çalışıyoruz. Türkiye ve Japonya doğal afetleri sıklıkla tecrübe eden iki ülke. 3 gün önce Japonya'da bir deprem meydana geldi, üzüntülerimizi ve dayanışmalarımızı bir kere daha belirtmek isterim. Afet risklerinin azaltılması ve afetle mücadelede mevcut iş birliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz."

Uzay ve yenilenebilir enerji alanlarında ortaklaşa neler yapabileceklerini konuştuklarını dile getiren Çavuşoğlu, daha önceki görüşmede değerlendirdikleri denizcilik alanında istişare mekanizması kurulması konusunu da ele aldıklarını ve bu kapsamdaki ilk toplantıyı ileriki dönemde gerçekleştireceklerini kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşı

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye olarak 2025 Osaka'da EXPO Fuarı'na katılacaklarını belirterek, ilişkilere ve Türkiye'ye yakışan bir alan tahsisi beklediklerini söyledi.

2019 yılında "Yeniden Asya" girişimini başlattıklarını anımsatan, burada Japonya'yı çok önemli ortak olarak gördüklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Japonya ile çok taraflı platformlarda görüşlerimiz birbirine yakındır. Birlikte hareket ediyoruz. Çok taraflı platformlardaki iş birliğimizi de geliştirmek istiyoruz. Bu doğrultuda Japonya'nın 2023-2024 BM Güvenlik Konseyi adaylığını desteklediğimizi bir kere daha söylemek isterim. Gerek Rusya-Ukrayna savaşı gerekse bölgelerdeki son gelişmeler bir kere daha gösterdi ki başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası sistemin ciddi bir reforma tabi tutulması gerekiyor. Bu konularda Japonya ile birlikte hareket etme konusunda mutabık kaldık. Başta Rusya krizi olmak üzere Asya Pasifik bölgesi ve bizim bölgemizdeki bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Hayaşi'ye özellikle Rusya'daki ve Ukrayna'daki gelişmeler hakkında bilgiler verdim. Son durum hakkında düşüncelerimizi, tespitlerimizi paylaştık. Ayrıca Türkiye olarak arabuluculuk çabalarımızı ve son geldiğimiz nokta konusunda bilgiler verdim."