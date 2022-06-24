Gürcistan'da, AB'ye aday statüsü verilmediği için gösteri düzenlendi - Son Dakika
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Gürcistan'da, AB'ye aday statüsü verilmediği için gösteri düzenlendi

24.06.2022 23:32
Gürcistan'da, AB'ye aday statüsü verilmediği için gösteri düzenlendi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te binlerce kişi, ülkelerine Avrupa Birliği (AB) aday ülke statüsü verilmediği için protesto düzenledi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te binlerce kişi, ülkelerine Avrupa Birliği (AB) aday ülke statüsü verilmediği için protesto düzenledi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te halk sokağa indi. Sivil toplum kuruluşlarının yerel saatle 20.00'de organize ettiği protestoya katılan binlerce kişi, başkentin ana caddesi Şota Rustaveli'yi trafiğe kapattı. "Avrupa'ya Doğru" sloganı ile düzenlenen gösteride, Gürcistan ve AB bayraklarını dalgalandıran protestocular, aynı zamanda Gürcistan ve AB'nin marşlarını seslendirdiler. Mitingde muhalefet partilerinin temsilcileri ve üniversite öğrencileri de yer aldı. Gösteride konuşma yapan organizatörler, Gürcistan'ın AB'ye aday statüsü için hükümeti yeterli çaba göstermemekle suçladı ve Başbakan İrakli Garibaşvili'nin istifasının yanı sıra ülkede Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kurulmasını talep ettiler.

"Hükümete 1 hafta süre veriyoruz"

Başbakan Garibaşvili'nin 1 hafta içinde istifa etmemesi halinde daha büyük bir gösteri düzenleneceğini belirten katılımcı Şota Diğmelaşvili, "İrakli Garibaşvili istifa etmeli ve AB tavsiyesinin 12 maddesinin tamamını kışa kadar uygulayacak ulusal anlaşmaya dayalı bir hükümet kurulmalı. Hükümete 1 hafta süre veriyoruz. Eğer hükümet, Bidzina İvanişvili Gürcü halkının iradesine dikkat etmezse, 20 Haziran'da ve bugün olduğumuzdan daha da büyük bir miting düzenleyeceğiz" dedi.

"Bugün Gürcistan'da tarihi bir gün"

Mitingde konuşma yapan Borçalı Türklerinden aktivist Samire Bayramova da Borçalı Türklerinin her zaman Gürcistan'ın yanında olduğunu belirtti. Bayramova, "Ben Gürcistan vatandaşıyım, Azerbaycanlıyım ama Gürcistan vatandaşıyım ve buraya aitim, başkasına değil. Biz birlikte güçlüyüz. Gürcüceyi bilmeyen Azerbaycanlılara kendi ana dilimizde hitap etmek istiyorum, Gürcistan vatandaşlarının yüzde 10'u etnik Azerbaycanlıdır. Sevgili Azerbaycanlılar, biz Gürcistan Azerbaycanlılarıyız ama aynı zamanda Avrupalıyız, çünkü Gürcistanlı olmak Avrupalı olmak demektir. Biz her zaman bu ülkenin gerçek dostu olduk hem de gerçek dostu, bu vatan bizim, gidecek başka yerimiz yok, bu yüzden Gürcistan'daki Azerbaycanlılar, her biriniz unutmamalısınız ki bu ülke, bu vatan bizim ve bizim başka vatanımız yok. Bugün Gürcistan'da tarihi bir gün. Bugün bu tarihi günün imzacılarından biri olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Gösteriye katılan Oktay Kazimov ise, "Dostlar bu kadar sağlam durduğunuz için çok teşekkür ederim. Bugün Avrupa ile aramızdaki engel Rus hükümetidir. Bugünü Gürcistan ile Avrupa Birliği arasında bir köprü olmaya borçluyuz" dedi.

"Biz size yardım edeceğiz"

Tiflis'teki mitingde toplanan kitleye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de canlı bağlantıyla hitap ederek, "Dün Ukrayna, Avrupa Birliği'ne üyelik adayı statüsü aldı. Siz de bu yoldasınız ve biz de size yardım edeceğiz" diye konuştu.

Ukrayna'nın asla teslim olmayacağını vurgulayan Zelenskiy, "Abhazya ve Güney Osetya sizin, Donbas ve Kırım da bizim topraklarımızdır. Ordumuzla birlikte Rus ordusuna karşı savaşan Gürcü halkına minnettarım. Başarılarımız, yaralarımız ve zaferlerimiz ortak olacak" ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel dün yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği, Ukrayna ve Moldova'yı üyelik için aday gösterdi. Gürcistan'ın ise Avrupa perspektifi tanındı ve önceliklerin uygulanmasının ardından ülkeye AB üyeliğine aday statüsü verilecek. Gürcü halkını tebrik ediyorum. AB-Gürcistan ilişkilerinde tarihi bir an" ifadelerine yer vermişti. - TİFLİS

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Gürcistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Gürcistan'da, AB'ye aday statüsü verilmediği için gösteri düzenlendi - Son Dakika

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