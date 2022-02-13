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"Halkın milyonları heba oldu" - Son Dakika

"Halkın milyonları heba oldu"

13.02.2022 17:24
"Halkın milyonları heba oldu"

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşın cebinden çıkan milyonlarca para ile yaptığı yatırımların çürümeye terk edildiğini söyleyen AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan'ın, heba olan yatırımlara ilişkin çektiği video sosyal medyada çokça izlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşın cebinden çıkan milyonlarca para ile yaptığı yatırımların çürümeye terk edildiğini söyleyen AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan'ın, heba olan yatırımlara ilişkin çektiği video sosyal medyada çokça izlendi.

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Muratlı'ya yaptığı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Halı Saha yatırımlarının kısa sürede kullanılamaz hale geldiğini anımsatan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, sorumlulara tepki ateş püskürdü.

İller Bankası tarafından yapılıp ardından sorumluluğu Muratlı Belediyesi'ne verilen Cumhuriyet Parkı'nın da içler acısı halini, ayrıca parkın yan parselindeki hatıra ormanının da yok olmaya yüz tutmuş vaziyetini çektiği görüntüler ile kamuoyuyla paylaşan AK Parti'li Mestan Özcan, "Bundan iki sene önce uyarmıştım. Yapmayın, günaha girmeyin, halkımızın milyonlarca lirasını heba etmeyin demiştim. Ama gelin görün ki değişen hiçbir şey olmadı ve Muratlımızın milyonlarca lirası çürümeye terk edildi. Yazıklar olsun!" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan'a yerel yönetimlerin ne cevap vereceği ise merak konusu oldu. - TEKİRDAĞ

Halkın milyonları heba oldu
Halkın milyonları heba oldu
Halkın milyonları heba oldu
Halkın milyonları heba oldu

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Büyükşehir Belediyesi, Mestan Özcan, AK Parti, Tekirdağ, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 'Halkın milyonları heba oldu' - Son Dakika


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