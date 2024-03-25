Havza Muhtarlar Derneği Başkanı Muhtar Adaylarına \'Sükunet\' Çağrısı Yaptı

Politika

Yaklaşan mahalli idareler seçimleri öncesinde Havza Muhtarlar Deneği Başkanı Adem Şahin, muhtar adaylarına uyarılarda bulunarak 'sükunet' çağrısında bulundu.

31 Mart tarihine kısa bir süre kala belediye başkanlıkları kadar muhtarlar da çalışmalarına hız verdi. 98 mahallede yaklaşık 400 muhtar adayının yarıştığı Havza'da muhtar adayları seçim çalışmalarına hız verdi.

98 muhtarlık bölgesinde yaklaşık 400 muhtar adayı

Havza Muhtarlar Deneği Başkanı Adem Şahin, mahalli idareler seçimleri yaklaştıkça seçim çevrelerinde de hareketlilik yaşanmaya başladığını belirterek, "Önümüzde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri var. Öncelikle bu seçimlerin, ilçemizde ve ülkemizde barış ve huzur içerisinde geçmesini canı gönülden temenni ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Demokrasinin gereği olan seçiler zamanında yapılır ve biter. Seçilen herkes bizim için milletimizin iradesini temsil eder. İlçemizde mahallelerde muhtarlık için yoğun talep yaşandı. Havza'da 98 muhtarlık bölgesinde yaklaşık 400 muhtar adayı bulundukları bölgenin muhtarlığı için seçim yarışı içinde. Tüm muhtar adaylarımızdan; seçimlere kısa bir süre kala bunun bir seçim olduğunu ve 31 Mart tarihinden sonra hayatın devam edeceği gerçeğini unutmadan, seçime gölge düşürecek, gerginlik oluşturacak davranışlardan ve söylemlerden uzak durmasını özellikle rica ediyorum. Unutmayalım ki seçimler sonrası komşularımız ile aynı mahalleyi paylaşmaya devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN