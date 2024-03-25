Havza Muhtarlar Derneği Başkanı Muhtar Adaylarına 'Sükunet' Çağrısı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Havza Muhtarlar Derneği Başkanı Muhtar Adaylarına 'Sükunet' Çağrısı Yaptı

Havza Muhtarlar Derneği Başkanı Muhtar Adaylarına \'Sükunet\' Çağrısı Yaptı

Yaklaşan mahalli idareler seçimleri öncesinde Havza Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Şahin, muhtar adaylarına 'sükunet' çağrısında bulundu. Şahin, seçimlerin barış ve huzur içerisinde geçmesini temenni etti ve adaylardan seçim sonrası birlikte yaşamaya devam etmelerini istedi.

25.03.2024 16:41  Güncelleme: 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaklaşan mahalli idareler seçimleri öncesinde Havza Muhtarlar Deneği Başkanı Adem Şahin, muhtar adaylarına uyarılarda bulunarak 'sükunet' çağrısında bulundu.

31 Mart tarihine kısa bir süre kala belediye başkanlıkları kadar muhtarlar da çalışmalarına hız verdi. 98 mahallede yaklaşık 400 muhtar adayının yarıştığı Havza'da muhtar adayları seçim çalışmalarına hız verdi.

98 muhtarlık bölgesinde yaklaşık 400 muhtar adayı

Havza Muhtarlar Deneği Başkanı Adem Şahin, mahalli idareler seçimleri yaklaştıkça seçim çevrelerinde de hareketlilik yaşanmaya başladığını belirterek, "Önümüzde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri var. Öncelikle bu seçimlerin, ilçemizde ve ülkemizde barış ve huzur içerisinde geçmesini canı gönülden temenni ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Demokrasinin gereği olan seçiler zamanında yapılır ve biter. Seçilen herkes bizim için milletimizin iradesini temsil eder. İlçemizde mahallelerde muhtarlık için yoğun talep yaşandı. Havza'da 98 muhtarlık bölgesinde yaklaşık 400 muhtar adayı bulundukları bölgenin muhtarlığı için seçim yarışı içinde. Tüm muhtar adaylarımızdan; seçimlere kısa bir süre kala bunun bir seçim olduğunu ve 31 Mart tarihinden sonra hayatın devam edeceği gerçeğini unutmadan, seçime gölge düşürecek, gerginlik oluşturacak davranışlardan ve söylemlerden uzak durmasını özellikle rica ediyorum. Unutmayalım ki seçimler sonrası komşularımız ile aynı mahalleyi paylaşmaya devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Adem Şahin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Havza Muhtarlar Derneği Başkanı Muhtar Adaylarına 'Sükunet' Çağrısı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Muğla'da Esnaf Ziyaretinde Bulundu
    17:39 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Muğla'da Esnaf Ziyaretinde Bulundu

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla'da seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, partisinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarına destek istedi. Akşener, vatandaşlarla sohbet ederek fikirlerini dinledi. Protesto edilen Akşener, emeklilerin durumunu eleştirerek destek istedi ve seçimlerde söz verdiği konuları gerçekleştireceğini belirtti.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Muhalefet partileri vaatleri bile hatırlamıyor
    17:38 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Muhalefet partileri vaatleri bile hatırlamıyor

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tatvan'da düzenlenen mitingde muhalefet partilerine yüklenerek topluma verdikleri vaatleri bile hatırlamadıklarını söyledi. Yılmaz ayrıca, Bitlis'in turizmini kalkındırmak amacıyla Ankara-Tatvan turistik trenlerini hizmete koyacaklarını duyurdu.

  • CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda 'para sayma' görüntüleri soruşturması devam ediyor
    17:37 CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda 'para sayma' görüntüleri soruşturması devam ediyor

    CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül ile iş adamı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Aydın 'şüpheli' olarak ifade verdi.

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni Ziyaret Etti
    17:35 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni Ziyaret Etti

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, kentteki teknoloji yatırımlarından dolayı Başkan Mehmet Sekmen'i kutladı.

  • Erdoğan, CHP'yi 'para sayma' görüntüleriyle eleştirdi
    17:34 Erdoğan, CHP'yi 'para sayma' görüntüleriyle eleştirdi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ni 'para sayma' görüntüleri ile ilgili eleştirerek, 'Nereden geldiğini ve nereye gittiğini açıklayamadıkları para balyalarıyla 6-7 kişi bir araya gelip kule yapıyorlar. Bunun dışında gözle görünür hiçbir icraatları, eserleri yok. Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi, yoksa gayri-meşru işler yapan bir 'kartel' mi oldukları belli değil' dedi.


16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj
15:59 Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı
15:07 Teröristlerin kulaklarını neden kestiler Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı Teröristlerin kulaklarını neden kestiler? Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı
14:42 Zeydan Karalar’ı zora sokan gaf: Kesin arkadaşlar, burayı yayınlamayın Zeydan Karalar'ı zora sokan gaf: Kesin arkadaşlar, burayı yayınlamayın
14:38 Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü
17:07 B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası
16:20 Gençlerbirliği’nden Real Madrid’e transfer olmuştu DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı Gençlerbirliği'nden Real Madrid'e transfer olmuştu! DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı
15:35 Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi
14:20 Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak
14:12 Selim Gülgören’den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına Selim Gülgören'den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
12:47 Bomba iddia Zeydan Karalar, Adana’da DEM Parti lehine çekiliyor Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor
12:29 TFF’ye sitem etti İsmail Kartal’dan gündeme damga vuran sözler TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
12:16 Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok
11:39 Yeni bir cin çıkarma vakası daha Senaryo iyi ama oyunculuk berbat Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 17:40:48. #1.11#
SON DAKİKA: Havza Muhtarlar Derneği Başkanı Muhtar Adaylarına 'Sükunet' Çağrısı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement