Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mardin'de - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mardin'de

11.04.2022 14:03

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mardin'de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Mardin'e geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mardin'de

MARDİN - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Mardin'e geldi.

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Mardin'e gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ilk durağı Valilik oldu. İl protokolü tarafından karşılanan Bakan Nebati, şeref defterini imzaladı. Bakan Nebati, valilik ziyaretinin ardından Atatürk Kültür Merkezinde 'İş Dünyası Buluşması' programına katılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mardin'de
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mardin'de
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mardin'de

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Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Mardin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mardin'de - Son Dakika


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