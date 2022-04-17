HDP Eş Genel Başkanı Sancar Parti Meclisi toplantısı öncesi konuştu Açıklaması - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, düzenleyecekleri kongreyle ilgili ayrıntıların Parti Meclisi (PM) toplantısının önemli bir gündemi olduğunu belirterek, "Birlikte takvimi tartışacağız, ayrıntıları birlikte somutlaştıracağız." dedi.

Sancar, PM toplantısının açılış konuşmasında, Kovid-19 salgını dolayısıyla il ve ilçe kongrelerinin zamanında yapılamadığını, bu nedenle 5'inci olağan kongrenin de düzenlenemediğini belirtti.

Kongre hazırlıklarına ilişkin bilgi veren Sancar, şöyle devam etti:

"Normal şartlarda şubat ayında yapmamız gerekiyordu ama başta Kovid-19 olmak üzere bizim dışımızdaki diğer nedenlerden dolayı olağan kongremizi toplayamamıştık. Hazırlıklarımız büyük ölçüde tamamlandı. Örgütlenme Komisyonumuz, PM'miz ve diğer kurullarımız çalışmalarını büyük bir özveri ile yürüttüler ve şimdi büyük kongremizi toplamak için hazırlıklarımızı olgunlaştırdık. Önümüzde önemli bir kongre var, tarihi bir kongre var.

Kongreyle ilgili ayrıntılar bu PM toplantısının önemli bir gündemidir. Birlikte takvimi tartışacağız, ayrıntıları birlikte somutlaştıracağız. Önümüzdeki kongre bu kararlı, onurlu yürüyüşün en büyük şölenlerinden biri olacaktır. En güçlü irade gösterisi olacaktır."

Kongreye büyük önem atfettiklerini dile getiren Sancar, "Herkese o kongrede kararlılık mesajını, mücadelede ısrar, demokratik siyasette inat ve çözüm isteğimizin sonsuz olduğu mesajını hep birlikte vereceğiz." dedi.