HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, bütçe gerçekleşmelerinin son derece vahim bir tabloyu ortaya koyduğunu öne sürdü.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında işsizliğin çok ciddi bir sorun olduğunu ifade etti.

Gençlerin ve kadınların istihdam sürecinin dışına itildiklerini öne süren Oluç, son üç ayda 6 milyar dolar cari açık verildiğini, cari açığın, dış ticaret açığının ve bütçe açığının arttığını belirterek, "Bu iktidar, açıklar iktidarı olmuş vaziyette." dedi.

Oluç, "Kara delik gibi hazineyi yutmaya ant içmiş bir iktidar ile karşı karşıyayız. Bütçe gerçekleşmeleri son derece vahim bir tabloyu ortaya koyuyor." diye konuştu.

Kur korumalı mevduat uygulamasıyla rantiyeye para aktarıldığını öne süren Oluç, bu mevduattan kaynaklanan faizleri ödemek için karşılıksız para basıldığını savundu.

Ahlat Köşkü'nün yanına 9 tane de bakan konutu yapılacağı haberlerinin geldiğini belirten Oluç, "İsrafın bu kadarı olabilir mi?" diye sordu.

Oluç, Kocaeli'nin Derince ilçesinde Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesini eleştirdi.

Oluç, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği tartışmalarıyla ilgili soruya "NATO üyeliği meselesini bile Kürtler üzerinde tartışan iktidarın durumu içler acısıdır. Bu iktidar dünyada nerede Kürt varsa orada düşmanlık yapmayı orada görev edinmiş vaziyette." karşılığını verdi.