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Hikmet Çetin: "Mezitli'deki çalışmalardan son derece etkilendim" - Son Dakika

Hikmet Çetin: "Mezitli'deki çalışmalardan son derece etkilendim"

16.02.2022 11:00
Hikmet Çetin: "Mezitli'deki çalışmalardan son derece etkilendim"

Geçmiş dönemlerde Başbakan yardımcılığı, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı da yapan Türk siyasetinin en önemli isimlerinden birisi olan Hikmet Çetin, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a ziyarette bulundu.

Geçmiş dönemlerde Başbakan yardımcılığı, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı da yapan Türk siyasetinin en önemli isimlerinden birisi olan Hikmet Çetin, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a ziyarette bulundu.

Başkan Tarhan, 70'li yıllardan başlayarak farklı dönemlerde milletvekili olarak meclise giren deneyimli siyasetçi Çetin'e, Mezitli'de gerçekleştirilen projeleri anlattı. Halen Türk siyasetinde saygın bir yeri olan Çetin, ziyaretinde Mezitli Belediye binasını gezerek çalışanlarla sohbet etti, Başkan Tarhan'dan binanın yapılışı ve çevre düzenleme planıyla ilgili bilgi aldı.

Mezitli'de gerçekleştirilen başarılı çalışmalardan son derece etkilendiğinin altını çizen Hikmet Çetin, "Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Sadece siyasette değil, aile olarak da kendisini yakından tanıyorum. Ağabeyi Nedim Tarhan'la siyasi mücadelemiz olmuştu. Grup Başkan Vekili olarak mecliste birlikte çalıştık. Kardeşi Neşet Tarhan'ın da çalışmalarını görünce bir kez daha mutlu oldum ve gurur duydum. Çok değerli hizmetler yapmış. Burada bulunmaktan mutluluk duyuyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Siyasi yönü kadar insani yönüyle öne çıkan değerli bir devlet adamını Mezitli'de ağırlamaktan dolayı gururlu olduklarını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "Hikmet Çetin çok değerli bir aile dostumuz. Bugün de Mezitli'mize gelerek bizleri bir kez daha onurlandırmıştır. Nezaketi ve tecrübesiyle bizlere ışık olmaya devam ediyor. Son derece değerli görüşlerini ve önerilerini aldık. Kendisine gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür ederim" diye konuştu. - MERSİN

Hikmet Çetin: Mezitli'deki çalışmalardan son derece etkilendim

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Neşet Tarhan, Hikmet Çetin, Başbakan, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Hikmet Çetin: 'Mezitli'deki çalışmalardan son derece etkilendim' - Son Dakika


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