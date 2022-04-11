Hırvatistan Rusya'nın Zagreb Büyükelçiliği çalışanlarını "istenmeyen kişi" ilan etti - Son Dakika
Üye Girişi

Hırvatistan Rusya'nın Zagreb Büyükelçiliği çalışanlarını "istenmeyen kişi" ilan etti

11.04.2022 14:53
Hırvatistan Rusya'nın Zagreb Büyükelçiliği çalışanlarını "istenmeyen kişi" ilan etti

Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Zagreb Büyükelçiliğindeki 18 diplomat ile 6 idari ve teknik personeli istenmeyen kişi ilan etti.

Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Zagreb Büyükelçiliğindeki 18 diplomat ile 6 idari ve teknik personeli istenmeyen kişi ilan etti.

Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Zagreb Büyükelçisinin " Ukrayna'ya yönelik vahşi saldırganlığın ve çok sayıda suçun en güçlü şekilde kınandığının" ifade edilmesi için Bakanlığı çağrıldığı bildirildi. Açıklamada, Rus büyükelçiye Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetlerini acilen durdurması, Rus birliklerinin Ukrayna topraklarından geri çekilmesi, siviller için acil tahliye yolları ve insani yardım sağlanması çağrılarının iletildiği aktarıldı. Görüşmede, Rusya'nın Hırvatistan Büyükelçiliği'ndeki 18 diplomat ile 6 idari ve teknik personelinin "istenmeyen kişi" ilan edildiği ve Hırvatistan'dan ayrılmalarının istendiği kaydedildi. - ZAGREB

YORUMLAR
500
Rusya, 45 Polonyalı diplomatı 'istenmeyen adam' ilan etti Rusya, 45 Polonyalı diplomatı 'istenmeyen adam' ilan etti Kürek Milli Takımı Zagreb'te boy gösterecek Kürek Milli Takımı Zagreb'te boy gösterecek Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'ni ziyaret etti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Hırvatistan Rusya'nın Zagreb Büyükelçiliği çalışanlarını 'istenmeyen kişi' ilan etti - Son Dakika


Son Dakika
16:56 Eski futbolcu Dirk Kuyt, ringe çıkmaya hazırlanıyor
16:45 Kızını öldürüp idama mahkum edilen 14 çocuklu anne için kampanya!
16:39 Fenerbahçe'de top koşturan Crespo'yu izlemeye gelen dev kulüpten rekor teklif!
16:36 Takım elbiseli hırsız, 6 bin liralık bisiklet çaldı
16:32 Bakan Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İBB Başkanı İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı
16:13 Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere çağrı: Genel af çıkaralım
16:04 İstanbul Emniyet'i "Zeytinburnu Kasabı" adlı hesap sahibinin 2 ay önce tutuklandığını açıkladı
15:51 David ve Victoria Beckham oğullarının, yeni soyadından pek memnun değil: Paylaşımlarda sadece kendi soyadlarını kullandılar
15:47 Yakılarak öldürülmüştü! Pınar Gültekin davasında yine karar çıkmadı! Anne fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
15:47 Herkes Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını merak ediyor, İmamoğlu'na yine soruldu! Cevap: Seçim takvimi geldiğinde konuşuruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 17:02:25. #1.11#
SON DAKİKA: Hırvatistan Rusya'nın Zagreb Büyükelçiliği çalışanlarını "istenmeyen kişi" ilan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement