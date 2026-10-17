Hristodulidis, geçiş kapılarında Holguin'in kimin hayır dediğini bildiğini söyledi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, yeni geçiş kapılarının açılması konusunda uzlaşma sağlanamamasına ilişkin BM Genel Sekreteri'nin önerisini gündeme getirerek, "(BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi)

Holguin, bu öneriye kimin hemen evet, kimin hemen hayır dediğini çok iyi biliyor" ifadeleriyle üstü kapalı suçlamada bulundu.

GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile birlikte katıldığı 6. İki Toplumlu Pile Barış Festivali'nde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kıbrıs meselesinde yeniden birleşmenin tek seçenek olduğunu savunan Hristodulidis, müzakere süreci ve geçiş kapıları konusunda dikkat çeken iddialarda bulundu. Festivale katılımının barış ve birlikte yaşama mesajı taşıdığını ileri süren Hristodulidis, "Eğer mesele yalnızca Kıbrıslı Rumlara ve Kıbrıslı Türklere bağlı olsaydı, vatanımız kesinlikle yeniden birleşmiş olurdu" dedi.

Hristodulidis, "Bizim için vatanımızın yeniden birleşmesinden başka seçenek yoktur" diyerek, Rum tarafının yeniden birleşme yönündeki tutumunu yineledi. Bu tür buluşmaların tek başına yeterli olmadığını belirten Hristodulidis, ilerleme sağlanabilmesi için siyasi iradenin gerekli olduğunu savundu.

"BM Genel Sekreteri'ne yazılı öneriler sunduk"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in taraflar arasında ciddi görüş ayrılıkları bulunduğuna ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'ne yeni fikirler sunduğunu açıkladı. Hristodulidis, "Ulusal Konsey toplantısının ardından BM Genel Sekreteri'ne yazılı olarak başvurdum. New York'taki görüşmelerimizin devamı niteliğinde oldukça somut fikirler sundum. Bu fikirler müzakere metodolojisini, müzakerelerin özünü ve güven artırıcı önlemleri kapsıyor" ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile yapılması planlanan yeni görüşmede ilerleme sağlanmasını umut ettiğini söyleyen Hristodulidis, Holguin'in liderler arasındaki görüşmelerin tamamında bulunmasının faydalı olacağını ileri sürdü.

Geçiş kapılarında sorumluluğu karşı tarafa yükleyen ima

Yeni geçiş kapılarının açılması konusunda da açıklamalarda bulunan Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin daha önce sunduğu bir öneriyi gündeme getirerek uzlaşma sağlanamamasına ilişkin üstü kapalı suçlamalarda bulundu. BM Genel Sekreteri'nin ortak akşam yemeğinde sunduğu öneriyi "makul bir uzlaşma" olarak nitelendirdiğini aktaran Hristodulidis, "Sayın Holguin, bu öneriye kimin hemen evet, kimin hemen hayır dediğini çok iyi biliyor" dedi.

Hristodulidis, "Ayrıca verilen yanıt nedeniyle kiminle çok da sakin olmayan bir görüşme yaşandığını da gayet iyi biliyor" ifadelerini kullanarak, geçiş kapıları konusundaki anlaşmazlığa ilişkin imalarını sürdürdü. Rum lider, söz konusu öneriyi hangi tarafın reddettiğini ise açıkça belirtmedi.

"Yeniden birleşmeden başka seçenek yok" ısrarını sürdürdü

Pile'de düzenlenen festivalin 6 yıllık aranın ardından yeniden gerçekleştirildiğini belirten Hristodulidis, bu tür etkinliklerin devam etmesini desteklediklerini söyledi. Kıbrıs'ın yeniden birleşmesini tek seçenek olarak gösteren Hristodulidis, siyasi irade olmadan sosyal ve kültürel buluşmaların müzakere sürecinde ilerleme sağlamak için yeterli olmayacağını savundu.