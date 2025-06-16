HSK\'da Yeni Atamalar

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, HSK Birinci Daire Başkanlığına Turan Kuloğlu, İkinci Daire Başkanlığına ve HSK Başkanvekilliğine Fuzuli Aydoğdu'nun seçildiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı 'X' üzerinden yaptığı paylaşımda Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Genel Kurulda, HSK Birinci Daire Üyeliklerine, Bülent Küfüdür, Hakan Yüksel, Havvanur Yurtsever, Sait Özdemir ile HSK Birinci Daire Başkanlığına Turan Kuloğlu'nun seçildiğini belirten Bakan Tunç, HSK İkinci Daire Üyeliklerine; Cengiz Aydemir, Alişan Tiryaki, Çetin Arslan, Serdar Ateş, Seyfi Han'ın seçildiğini İkinci Daire Başkanlığına ve HSK Başkanvekilliğine ise Fuzuli Aydoğdu'nun seçildiğini ifade etti.

Paylaşımında HSK Daire Başkanlarına ve üyelere görevlerinde üstün muvaffakiyetler dileyen Tunç, yargı teşkilatı için hayırlara vesile olmasını diledi. - ANKARA