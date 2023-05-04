HÜDA-PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, Trabzon'da partisinin standına gerçekleştirilen saldırı hakkında suskunluğunu bozdu: Yakalarını kurtaramayacaklar - Son Dakika
Üye Girişi

HÜDA-PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, Trabzon'da partisinin standına gerçekleştirilen saldırı hakkında suskunluğunu bozdu: Yakalarını kurtaramayacaklar

04.05.2023 14:58

HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Trabzon'daki seçim standına gerçekleştirilen saldırıya ilişkin suskunluğunu bozdu. Haberler.com stüdyosunda konuşan Yapıcıoğlu, "Kimse bizim düşüncelerimize katılmak zorunda değil ancak başkalarının siyaset hakkını engelleyemezsiniz. Siyaset yapma hakkımızı engelleyenler yakalarını kurtaramayacaklar. Biz ortamı germek istemiyoruz. Bunun için standı kaldırdık, yine kaldırırız. Birkaç provokatörün ortalığı germesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

HABERLER.COM/ ÖZEL HABER

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Haberler.com stüdyosunda Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur ve Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtladı. Yapıcıoğlu, Trabzon'da bir grup kalabalığın HÜDA PAR standına saldırması hakkında da konuştu.

"KİMSENİN SİYASET YAPMA HAKKINI ENGELLEYEMEZSİNİZ"

Yazıcıoğlu şunları söyledi: "Dün bir gerginlik oluştu. O gerginlik sonra geçti. Kalabalıklar dağıldı. Provoke edilmiş insanlar dağıldı. Dağıldıktan sonra gerginlik büyümesin diye arkadaşlar stantları kaldırdılar. Bugün tekrar kurdular.. Sabah saatlerinde de çok güzel bir ilgi vardı. Fakat bazı provokatörler o ilginin devam etmemesi için tekrar yalan yanlış bilgilerle tekrar insanları provoke ettiler. Bizim siyaset yapma hakkımızı engellemeye çalıştılar. Bir kişi güç kullanarak siyaset yapmayı engellerse 2-5 yıl hapis cezasıdır. Bu suç kitlesel hailinde gerçekleşirse caza ikiye katlanır. Bu suçun çok ciddi bir cezası vardır. Kimse bizim düşüncelerimize katılmak zorunda değil elbette ancak başkalarının siyaset hakkını engelleyemezsiniz.

"SADECE BİR SİYASİ PARTİ DEĞİL"

Provokasyon sadece bir taraflı değil. Ham bilgileri ben kamuoyu ile paylaşmak istemiyorum. Ekranlardan zaten rozetleri de görünüyor. Sadece bir siyasi parti değil. CHP'nin İYİ Parti'nin Zafer Partisi'nin içinde olduğu arkadaşlarımız tarafından tespit edilmiş. Görüntüler de var. Oraya provoke edilmiş Trabzonlu insanları sükûnete çağırıyorum.

"YAKALARINI KURTARAMAYACAKLAR"

Siyaset yapma hakkımızı engelleyenler yakalarını kurtaramayacaklar. Cezalarını çekecekler. Kim ortalığı karıştırmak istiyorsa bunun hesabı sorulmalı. Biz ortama germek istemiyoruz. Bunun için standı kaldırdık, gerekirse yine kaldırırız, sıkıntı değil. Birkaç provokatörün kışkırtmalarının daha nahoş olaylara yol açmasını istemiyoruz.

"STANDIMIZDAKİ KOCAMAN BAYRAĞI GÖRMEYİP BAYRAK HEDİYE EDİYORLAR"

Mesela başka bir standımızda kocaman Türk bayrağını görmüyorlarmış gibi bize bayrak hediye etmeye geliyorlar. Halbuki daha büyük bir bayrak standımızda duruyor. Böyle insanları galeyana getiriyorlar. Sanki bayrağa karşıymışız gibi.

"TRABZON'DA DA 'O BAYRAĞI KALDIRIN' DİYORLAR"

Trabzon'da da 'O bayrağı oradan kaldırın' diyorlar. Bu sadece sizin bayrağınız mı? Bu bayrak 85 milyonun bayrağı. Sen hangi hakla o bayrağı oradan kaldırıyorsun.

YORUMLAR (4)
  • ahmetcan: pkk denen laneti yok edin başka bişey istemiyoruz Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
  • alos : Ortağına bak sana kim olduğunu söyleyeyim. ağız değişti. Cevap Yaz 157 31 Yayından Kaldır
  • ufuk kalkan: Hizbullah sıkıntı Cevap Yaz 198 36 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Mersin saldırısının ardından HÜDA PAR'dan açıklama geldi: Talimat Kandil'den veriliyor Mersin saldırısının ardından HÜDA PAR'dan açıklama geldi: Talimat Kandil'den veriliyor

Zekeriya Yapıcıoğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HÜDA-PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, Trabzon'da partisinin standına gerçekleştirilen saldırı hakkında suskunluğunu bozdu: Yakalarını kurtaramayacaklar - Son Dakika


Son Dakika
16:42 CHP Mitinginde "Öcalan" sloganı atan 2 kişiye gözaltı kararı
16:39 Şarkıcı Hatice, cumhurbaşkanı adayını ilan etti: Cumhurbaşkanım Bay Kemal, ilk turda bitecek bu iş
16:36 Süper Lig'de haftanın programı belli oldu! Dev maçı Halil Umut Meler yönetecek
16:28 Selen Görgüzel yıllar sonra itiraf etti: Babam yaşındaki adamlar benimle birlikte olmak istedi
16:28 Fenerbahçe'nin efsane 103 gollü sezonunda kadroda yer alan eski futbolcu Ergin Parlar son yolculuğuna uğurlandı
16:20 Mitinge giderken "Öcalan" sloganı atan 2 kişi gözaltına alındı
16:19 Fenerbahçe'nin efsane kadrosunda yer alan eski futbolcu Ergin Parlar toprağa verildi
15:55 Trabzon'da HÜDA PAR krizi yaşanıyor! HÜDA PAR yeniden stant açınca ortalık karıştı
15:56 Pakistan'da okula gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası 7 öğretmen hayatını kaybetti
15:50 Pakistan'da okula düzenlenen silahlı saldırıda 7 öğretmen öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2023 16:49:06. #1.13#
SON DAKİKA: HÜDA-PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, Trabzon'da partisinin standına gerçekleştirilen saldırı hakkında suskunluğunu bozdu: Yakalarını kurtaramayacaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement