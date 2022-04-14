Bakan Soylu: "Böyle bir kişiyi TBMM'ye sokma sorumluluğu kime aittir" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Soylu: "Böyle bir kişiyi TBMM'ye sokma sorumluluğu kime aittir"

14.04.2022 19:10
Bakan Soylu: "Böyle bir kişiyi TBMM'ye sokma sorumluluğu kime aittir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li Semra Güzel'in yakalanmasına ilişkin, "Böyle bir kişiyi TBMM'ye sokma sorumluluğu kime aittir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li Semra Güzel'in yakalanmasına ilişkin, "Böyle bir kişiyi TBMM'ye sokma sorumluluğu kime aittir. Bir parti, bir terör örgütü mensubunu bunu bildiği ve bunun detaylarına hakim olduğu düşüncesi ile nasıl sokmuştur" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında Arama Kurtarma alanında kurulan Kurum ve Kuruluşların akreditasyon törenine katıldı. İçişleri Bakanı Soylu program sonunda basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

"Gerekli soruşturma devam ediyor"

Belediyeler için gelen şikayet ve ihbarların olduğunu belirten Soylu, "Bize kanuna uygun olmayan ve vatandaşımızın da şikayet ettiği, kamunun tespit ettiği yüzlerce şikayet geldi. Bizim görevimiz teftiş kurulunun, İller İdaresi Genel Müdürlüğünün gelen haber ve şikayetlerin gerçeğe uygun olup olmadığını değerlendirmektir. Belediyeler ile ilgili ve valilikler ile alakalı ve ilgili kurumlar ile alakalı bu tür gelen taleplerin soruşturmaya dönüp dönmeyeceği elbette gerçeklik ile ilgili olup olmadığına yöneliktir. Bu konuda gerekli soruşturma devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

"Böyle bir kişiyi TBMM'ye sokma sorumluluğu kime aittir"

HDP'li Semra Güzel'in yakalanmasına ilişkin gelişmeler hakkında sorulan soruya Bakan Soylu, "Her şey ortada. Terör ile bağı olan bir kişinin TBMM'de bulunmasının ne anlama geldiğinin sorusu sorulmalıdır. Milletvekilliği kıymetli bir şeydir. Hem milletimiz hem de milletvekilliğini elde eden kişiler için önemlidir. Böyle bir kişiyi TBMM'ye sokma sorumluluğu kime aittir. Bir parti, bir terör örgütü mensubunu bunu bildiği ve bunun detaylarına hakim olduğu düşüncesi ile nasıl sokmuştur. Sorduğunuz kişi kendisinin ne yaptığını bilen bir kişidir. Onu sokan parti de onun ne yaptığını bilen bir parti. Türkiye için gecikmiş bir soru ve gecikmiş bir karardır" diye konuştu. - ANKARA

YORUMLAR
500
Bakan Soylu, gençlerle iftarda bir araya geldi Bakan Soylu, gençlerle iftarda bir araya geldi Bakan Soylu, Ankara'da gençlerle iftarda bir araya geldi Bakan Soylu, Ankara'da gençlerle iftarda bir araya geldi Bakan Soylu, Bakanlık Birim Amirleri ve Göç İdaresi Başkanlığı personeli iftarında konuştu Açıklaması Bakan Soylu, Bakanlık Birim Amirleri ve Göç İdaresi Başkanlığı personeli iftarında konuştu Açıklaması

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Soylu: 'Böyle bir kişiyi TBMM'ye sokma sorumluluğu kime aittir' - Son Dakika


Son Dakika
19:20 Barış için yapılan maçta Galatasaray kaybetti, dostluk kazandı!
19:16 Cumhur ittifakı öğrencilerin zamdan muaf tutulmasına ilişkin teklifi kabul etti! İmamoğlu: Veto edeceğim
18:50 Öğrencilerin ulaşım zammından muaf tutulması tartışma yarattı:
18:35 Beşiktaşlı Atiba'nın ülkesindeki yatırımı ortaya çıktı
18:02 Bir ülke daha Türk SİHA'larına talip oldu!
17:48 Dünya yıldızının, PSG'den ayrıldığının ilanı gibi reklam filmi
17:41 PKK iş birlikçisi Abdülkerim Yılmaz Türkiye'ye getirildi
17:28 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yanıt: Talihsiz buluyor ve reddediyoruz
17:17 İstanbul'da öğrenci kartları, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak
17:16 Teknik direktör Ersun Yanal: Avrupa'da bizden başka AVM sayısı, futbol sahasından fazla olan ülke var mıdır, merak ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 19:35:19. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Soylu: "Böyle bir kişiyi TBMM'ye sokma sorumluluğu kime aittir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement