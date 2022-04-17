Bakan Soylu: "AK Parti iktidara gelirken ana muhalefetin yaptığı gibi büyükelçilerin kapısında dolaşmadı" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Soylu: "AK Parti iktidara gelirken ana muhalefetin yaptığı gibi büyükelçilerin kapısında dolaşmadı"

17.04.2022 23:18

Bakan Soylu: "AK Parti iktidara gelirken ana muhalefetin yaptığı gibi büyükelçilerin kapısında dolaşmadı" AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği iftar programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "AK Parti iktidara gelirken ana muhalefetin yaptığı gibi büyükelçilerin...

Bakan Soylu: "AK Parti iktidara gelirken ana muhalefetin yaptığı gibi büyükelçilerin kapısında dolaşmadı"

İSTANBUL - AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği iftar programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "AK Parti iktidara gelirken ana muhalefetin yaptığı gibi büyükelçilerin kapısında dolaşmadı" dedi.

AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı ve Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin katkılarıyla ilçede bulunan bir davet salonunda iftar programı düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Soylu, vatandaşlarla fotoğraf çekilip, taleplerini dinledi.

"Allah devletten ve milletten razı olsun denilen bir ülke haline getirdiniz"

İftar sonrası konuşan Bakan Soylu, "10 yılda bir darbe bekleyen bu ülkede, şehitler verme pahasına darbeyi bastırma anlayışını yerleştirdiniz. Ne uçan, ne de yürüyen bir şey üretemeyen bu ülkeyi, insansız hava aracı, helikopter üreten ve otomobil üretmek için bismillah diyen bir ülke haline getirdiniz. Yurt dışında gördüğümüz havalimanları, hastaneleri hayranlıkla eşe dosta anlattığımız ülkeyi, dünyanın en büyük havalimanı ve dünyanın en modern hastanelerine sahip bir ülke haline getirdiniz. Neredeyse bütün uluslararası kuruluşlardan talimat alan bu ülkeyi, bugün kendi göbeğini kendi kesen, terörle mücadele ederken kimseden izin almayan, sınır ötesi operasyon yapamazsın, Akdeniz'de, Karadeniz'de doğalgaz, petrol arayamazsın dediklerinde, bu tehditleri elinin tersi iten, hakkını arayan ve bu coğrafyanın her noktasında sözü ve hükmü geçen ve ilgi alanlarını etki haline getiren ve mazlumların umudu olan bir ülke haline getirdiniz. Her afette nerede bu devlet denilen bu ülkeyi, Allah devletten ve milletten razı olsun denilen bir ülke haline getirdiniz" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın hayranlık ile izlediği Recep Tayyip Erdoğan var"

Sözlerine devam eden Bakan Soylu, "Yanı başımızda devlet otoritesinin terör örgütleri tarafından bırakılmadığı, bir komşumuzun ambargoya maruz kaldığı terör örgütlerinin neredeyse bu iki devlet üzerinde hakimiyet kurduğu, uyuşturucu ve göç kotası üzerinde olan Amerika ve Avrupa'nın kuzeyimizde başka güneyimizde başka hesaplarının olduğu. Sınırlarının çevresinde en az 8 milyon göçmenin beklediği, içeride 40 yıldır mücadele ettiğimiz PKK'ya bir de FETÖ ve DEAŞ belasının eklendiği bir coğrafya da, burada açık yürekle söylüyorum. 50 gramlık oy pusulası ile herkesin bu ülkenin geleceğine tahakküm kurmaya çalıştığı bir zaman dilimi içerisinde yapamazsınız, beceremezsiniz diye biz küçük gördükleri zaman dilimi içerisinde onların tahakkümünden Türkiye'yi çekip aldınız. Bu sadece Türkiye'ye umut değil. Etrafınızdaki coğrafyayı bir cendereye döndürmek isteyenlere karşı umut olan bir anlayışı milletin gücü ile sizler gerçekleştirdiniz. Ben buraya sadece bir iftar yemeğine gelmedim. Bu milletin bir evladı olarak sizlere teşekkür etmeye geldim. AK Parti iktidara gelirken bugün ana muhalefetin partisinin yaptığı gibi büyükelçilerin kapısında teker teker dolaşmadı, milletin hizmetkarıyım dedi. Yine ana muhalefetin yaptığı gibi dünyanın zengin ve güçlü ülkelerine selam çakarak bu ülkenin hükümetini onlara devretme planları içerisinde olmadı. Bugün Türkiye'de bir takım zorluklar yaşanabilir. Tam 2 buçuk yıldır dünya bir pandemi ile karşı karşıya. Dünya'nın üretim dengeleri değişti. Ebetteki bir takım sıkıntılar ile karşı karşıya kalabiliriz. Ama şunu bilesiniz. Etrafımızdaki coğrafyadan da dünyadan da bu sıkıntılardan bizi bir an önce çekip çıkartabilecek güçlü bir liderimiz, güçlü bir kadromuz ve bütün dünyanın hayranlık ile izlediği Recep Tayyip Erdoğan var. Biz ona güveniyoruz ve inanıyoruz. Bir Kılıçdaroğlu'na bakın, söyledikleri İmamoğlu'na bakın, diğer söyledikleri Yavaş'a bakın birde Tayyip Erdoğan'a bakın" diye konuştu.

Bakan Soylu: AK Parti iktidara gelirken ana muhalefetin yaptığı gibi büyükelçilerin kapısında dolaşmadı
Bakan Soylu: AK Parti iktidara gelirken ana muhalefetin yaptığı gibi büyükelçilerin kapısında dolaşmadı
Bakan Soylu: AK Parti iktidara gelirken ana muhalefetin yaptığı gibi büyükelçilerin kapısında dolaşmadı
Bakan Soylu: AK Parti iktidara gelirken ana muhalefetin yaptığı gibi büyükelçilerin kapısında dolaşmadı
Bakan Soylu: AK Parti iktidara gelirken ana muhalefetin yaptığı gibi büyükelçilerin kapısında dolaşmadı
Bakan Soylu: AK Parti iktidara gelirken ana muhalefetin yaptığı gibi büyükelçilerin kapısında dolaşmadı
Bakan Soylu: AK Parti iktidara gelirken ana muhalefetin yaptığı gibi büyükelçilerin kapısında dolaşmadı
Bakan Soylu: AK Parti iktidara gelirken ana muhalefetin yaptığı gibi büyükelçilerin kapısında dolaşmadı
Bakan Soylu: AK Parti iktidara gelirken ana muhalefetin yaptığı gibi büyükelçilerin kapısında dolaşmadı
Bakan Soylu: AK Parti iktidara gelirken ana muhalefetin yaptığı gibi büyükelçilerin kapısında dolaşmadı
Bakan Soylu: AK Parti iktidara gelirken ana muhalefetin yaptığı gibi büyükelçilerin kapısında dolaşmadı
Bakan Soylu: AK Parti iktidara gelirken ana muhalefetin yaptığı gibi büyükelçilerin kapısında dolaşmadı
Bakan Soylu: AK Parti iktidara gelirken ana muhalefetin yaptığı gibi büyükelçilerin kapısında dolaşmadı
Bakan Soylu: AK Parti iktidara gelirken ana muhalefetin yaptığı gibi büyükelçilerin kapısında dolaşmadı
Bakan Soylu: AK Parti iktidara gelirken ana muhalefetin yaptığı gibi büyükelçilerin kapısında dolaşmadı
Bakan Soylu: AK Parti iktidara gelirken ana muhalefetin yaptığı gibi büyükelçilerin kapısında dolaşmadı

YORUMLAR
500
Bakan Soylu: 'Güneydoğu'ya huzur götürdüğümüz gibi Irak'a ve Suriye'ye de götüreceğiz' Bakan Soylu: 'Güneydoğu'ya huzur götürdüğümüz gibi Irak'a ve Suriye'ye de götüreceğiz' HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan muhalefet blokuna gönderme: İktidarı göndermek için yüzde 60'ı hedeflemek gerekir HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan muhalefet blokuna gönderme: İktidarı göndermek için yüzde 60'ı hedeflemek gerekir

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Soylu: 'AK Parti iktidara gelirken ana muhalefetin yaptığı gibi büyükelçilerin kapısında dolaşmadı' - Son Dakika


Son Dakika
23:10 İftar çadırı önünde saç saça baş başa kavga ettiler! O anlar saniye saniye kamerada
23:08 TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den iddialı hedef: 60 günde 30 bin üye kaydı olmazsa genel başkanlığı bırakırım
23:07 Giresunspor karşılaşmasının ardından Beşiktaş cephesinde isyan: Uçakları çıkarırken 3 dakika geçti
22:26 Beşiktaş, Giresunspor engelini geçemedi! Karşılaşma berabere bitti
21:58 Hande Sarıoğlu, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'la fena dalga geçti!
21:43 Şarkıcı Demet Akalın, Erdoğan'dan müzik yasağının kaldırılmasını rica etti
21:41 Hababam Sınıfı filmiyle tanınan Cengiz Nezir'den yıllar sonra itiraf etti! Oyunculuğu bırakmasına neden olan olayı anlattı
20:59 Ne Fenerbahçe ne Beşiktaş, Luis Suarez teklifi kabul etti, işte yeni takımı!
20:51 Ülkemizdeki 17 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 268 yeni vaka tespit edildi
20:28 HDP'li vekil duyurdu: Van'da ataması yapılmayan öğretmen yaşamına son verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 23:45:24. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Soylu: "AK Parti iktidara gelirken ana muhalefetin yaptığı gibi büyükelçilerin kapısında dolaşmadı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement