İl Koordinatörü Karagöz, Başkan Tekin'i ziyaret etti - Son Dakika
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İl Koordinatörü Karagöz, Başkan Tekin'i ziyaret etti

25.02.2022 10:17
İl Koordinatörü Karagöz, Başkan Tekin'i ziyaret etti

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Necati Karagöz, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Necati Karagöz, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret etti.

İl Koordinatörü Karagöz'e Bilecik ziyaretleri kapsamında Pazaryeri'nde partililerle bir araya geldi. Karagöz'e, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve ilçe başkanları eşlik etti. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve partililerle gerçekleştirilen görüşmede gündeme dair konular ele alındı. Görüşmenin ardından ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tekin, Karagöz'e hediye takdiminde bulundu.

İl Koordinatörü Karagöz de misafirperverliği için Başkan Tekin'e teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

İl Koordinatörü Karagöz, Başkan Tekin'i ziyaret etti

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Necati Karagöz, Zekiye Tekin, Pazaryeri, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İl Koordinatörü Karagöz, Başkan Tekin'i ziyaret etti - Son Dakika


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