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İl sınırı değişikliği talebi ikinci kez reddedildi - Son Dakika

İl sınırı değişikliği talebi ikinci kez reddedildi

12.01.2022 11:02
İl sınırı değişikliği talebi ikinci kez reddedildi

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Gencek Köyü Çayağzı Mahallesi'nin ilçeden ayrılarak, Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesine bağlanma talebi, Sinop İl Genel Meclisince reddedildi.

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Gencek Köyü Çayağzı Mahallesi'nin ilçeden ayrılarak, Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesine bağlanma talebi, Sinop İl Genel Meclisince reddedildi.

24 Ekim'de yapılan halk oylamasında, oy çokluğuyla ikinci kez Çatalzeytin'e bağlanmayı isteyen Türkeli'ye bağlı Gencek köyü Çayağzı Mahallesi sakinlerinin bu talebi, Sinop İl Genel Meclisi Ocak ayı gündeminde görüşülerek karara bağlandı.

Buna göre; ikinci kez Sinop İl Genel Meclisi'ne gelen ilçeden ayrılma talebi, meclis üyelerinin tamamının oylarıyla reddedildi.

Bilindiği üzere, 2021 yılı Aralık ayı Sinop İl Genel Meclisi gündemine gelen Çayağzı Mahallesi sakinlerinin bu talebi, konunun araştırılması ve incelenmesi için komisyona havale edilmişti. Yapılan araştırılma ve incelemenin ardından komisyon tarafından rapor oluşturuldu.

Ocak ayı meclisinde açıklanan raporda, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Türkeli ilçesi Gencek köyü, Çayağzı bağlısının ana köyden ayrılarak, Kastamonu ili Çatalzeytin ilçe merkezine bağlanması talebinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 2. madde "Ç" bendi ve "Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme ile Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkında Yönetmelik"in 29. maddesi uyarınca görüşülmesi hususunda; Komisyonumuz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; ilimiz Türkeli ilçesi Gencek köyü, Çayağzı bağlısının ana köyden ayrılarak, Kastamonu ili Çatalzeytin ilçe merkezine bağlanması talebinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 2. madde "Ç" bendi ve Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme ile Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkında Yönetmelik' in 29. Maddesi uyarınca; Türkeli ilçesi Gencek köy halkı ve çevre köy halkının sahil olarak kullandığı günübirlik turizm alanı ve köyün tamamı düşünüldüğünde, Gencek köy halkının ve civar köylerin sayfiye alanı niteliğinde kullandığı, bölgenin muhtemel bir sel ve afet durumunda Çatalzeytin ilçesi ile Çayağzı mevkii arasında ulaşım için kullanılan köprünün yıkılması sonucunda Çatalzeytin ilçesi ile hiçbir bağlantısının kalmayacağı görülmektedir. Ayrıca sınır hatlarının ayrılmasında ülkemizin tamamında sınır belirlemede kriter olarak dere ve çayların kullanılması daha belirgin sınırlar ortaya koymaktadır. Yüzeysel olarak bağlanmasının uygun olduğu zannedilen Çatalzeytin ilçesinin nüfusuna bakıldığında Türkeli nüfusunun yarısı kadar nüfusa bile sahip olmayan küçük bir ilçe olması, yerleşik olan nüfusun bu değişiklikten büyük zarar göreceği, referandumda oy kullanan kişilerin büyük kısmının orada sürekli ikamet etmediği sadece sayfiye niteliğinde kullandıkları anlaşılmıştır. Bunun yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacak iş ve işlemlerin de sekteye uğrayacağı saptanmıştır. Bu bağlamda; Çatalzeytin ilçesinde bir adalet sarayının olmayışı adli işler açısından oluşacak işlemlerin yapılması noktasında vatandaşların zorluk yaşayacağı, vatandaşların Çayağzı bağlısına 50 kilometre mesafedeki İnebolu ilçesine adalet sarayındaki işlemleri için gidip geldikleri anlaşılmıştır. Bunun yanında Çatalzeytin ilçesinde tam teşekküllü bir devlet hastanesinin olmadığı bunun yerine entegre bir hastanenin olduğu, Türkeli ilçesinde ise tam teşekküllü bir devlet hastanesinin olduğu bilinmektedir. Bu noktada sağlık hizmetleri açısından sorunlarla karşılaşılacağı belirgin bir biçimde görülmektedir. Eğitim konusunda mesleki ya da Anadolu liselerinin Türkeli ilçesinde eğitim öğretim kalite ve standartları noktasında Çatalzeytin ilçesine nazaran daha avantajlı olduğu görülmektedir. Ayrıca ulaşım açısından anayol güzergahında olan Çayağzı'nda toplu ulaşım konusunda hiçbir sorun yaşanmamaktadır. Yine gündelik hayatın akışı çerçevesinden bakıldığında Çatalzeytin ilçesinde yalnızca bir (1) banka bulunmasına rağmen Türkeli ilçesinde üç (3) bankanın olması gündelik hayatı kolaylaştırıcı bir unsurdur. Türkeli ilçesi vatandaşlarının gurbetçi yoğunluğunun fazla olması ise yurtdışına kadar ticaret yapılabilmesi avantajını gözler önüne sermektedir. Detaylı olarak sayılan bu avantajları göz önünde bulundurulduğunda; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 2. madde "Ç" bendi ve "Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme ile Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkında Yönetmelik"in 29. Maddesi uyarınca; Türkeli ilçesi Gencek köyü Çayağzı bağlısının Çatalzeytin ilçesine bağlanması, köy halkı adına pek çok olumsuz sonuçlar doğuracağından, komisyonumuzca uygun görülmemiştir. Takdir yüce meclisindir." - SİNOP

İl sınırı değişikliği talebi ikinci kez reddedildi
İl sınırı değişikliği talebi ikinci kez reddedildi
İl sınırı değişikliği talebi ikinci kez reddedildi
İl sınırı değişikliği talebi ikinci kez reddedildi
İl sınırı değişikliği talebi ikinci kez reddedildi

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Çatalzeytin, Çayağzı, Türkeli, Gencek, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İl sınırı değişikliği talebi ikinci kez reddedildi - Son Dakika


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