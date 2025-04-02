İletişim Başkanı Altun: Boykot girişimi, milletimizin vakur duruşu sayesinde bertaraf edilmiştir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'nin başlattığı boykot çağrılarına sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

"SÖZDE 'BOYKOT' GİRİŞİMLERİ, AZİZ MİLLETİMİZİN FERASETİ VE DİRAYETİ SAYESİNDE AKAMETE UĞRATILMIŞTIR"

'Boykot' girişimlerinin millet tarafından akamete uğratıldığını vurgulayan Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Son dönemde, millî ve yerli sermayemize yönelik planlı ve organize bir şekilde başlatılan sözde "boykot" girişimleri, aziz milletimizin feraseti ve dirayeti sayesinde akamete uğratılmıştır. Bu kirli kampanya, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını hedef almış, doğrudan üretimimize, istihdamımıza ve toplumsal huzurumuza kastetmiştir.

"CHP, İÇİNE DÜŞTÜĞÜ SİYASAL ÜRETİMSİZLİK KRİZİNİ YÜKSEK BÜTÇELİ AKTİVİZMLE ÖRTMEYE ÇALIŞMAKTADIR"

CHP, uzun süredir içine düştüğü siyasal üretimsizlik krizini, belediye kaynaklarını ve kamu imkânlarını israf ederek yürüttüğü yüksek bütçeli aktivizmle örtmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik provokatif çağrılarla "hayatı durdurma" gibi sorumsuz bir söylemi gündeme taşımıştır. Ancak bu çağrılar karşısında dahi sorumluluk almaktan kaçınan CHP yönetimi, "Biz yapmıyoruz, gençler yapıyor; biz sadece destekliyoruz" şeklindeki beyanlarla siyaseten ilkesiz, ahlaken sorumsuz bir tavır sergilemiştir. Bu, toplumumuzun her kesimi tarafından ibretle not edilmiştir. Buradan, özellikle bu manipülasyonlara alet edilmek istenen genç kardeşlerimize ve ailelerine seslenmek isteriz: Bu söylemler, sizi öne sürüp işin mali ve hukuki bedeli doğduğunda sizi yüzüstü bırakacak bir anlayışın ürünüdür. Bu ikircikli tutum, gençlerimizi yalnızca araçsallaştırmakta; onları politik bir hesaplaşmanın piyonu haline getirmektedir."

"KÖTÜLÜĞÜ YAYMAYA ÇALIŞANLAR DÜN BAŞARAMADIKLARI GİBİ BUGÜN DE BAŞARAMAYACAKLAR"

Ülkenin birliğine, dirliğine kasteden hiçbir odağın hedefine ulaşamayacağını aktaran Altun açıklamasını şöyle sürdürdü:" Anadolu toprakları, tarih boyunca milletimizin "hayatını durdurmak" isteyen nice ihanet girişimine sahne olmuştur. Ancak bu aziz millet, her seferinde olduğu gibi bugün de dimdik durarak bu çabaları boşa çıkarmıştır. Kötülüğü bu coğrafyada yaymaya çalışanlar dün başaramadıkları gibi bugün de başaramayacaklar. İnşallah, kıyamete kadar da bu ülkenin birliğine, dirliğine kasteden hiçbir odak hedefine ulaşamayacaktır. Söz konusu boykot girişimi, siyasal acziyet içindeki ana muhalefet partisinin son dönemde yürüttüğü yıkıcı faaliyetlerin yeni bir halkasıdır. Ancak bu girişim de milletimizin vakur duruşu sayesinde bertaraf edilmiştir.

"BÜYÜK DAYANIŞMA RUHUNU BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYAN MİLLETİMİZE ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ"

Toplumumuz, her zaman olduğu gibi bugün de sağduyu içinde hareket etmiş; yerli ve milli firmalarımıza sahip çıkmış; üretimi, istihdamı ve ekonomiyi desteklemeye devam etmiştir. Aziz milletimiz, organize kötülük şebekelerine ve onların içerideki aparatlarına bir kez daha "yok hükmündesiniz" demiştir. Birlik ve beraberlik içinde, azimle ve kararlılıkla çalışarak daha güçlü bir Türkiye'ye yürüyoruz. Bu yürüyüşü engellemek isteyen her yapıya, her operasyona karşı aynı netlikte ve kararlılıkta cevap vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, bu büyük dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koyan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz."