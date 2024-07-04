İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz: İlkadım\'da kentsel dönüşüm önceliğimizdir

Politika

Meclis toplantısında konuşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım'da kentsel dönüşüm sadece seçim döneminde verilmiş bir vaat değil, önceliğimizdir" dedi.

İlkadım Belediye Meclisi Temmuz Ayı Kapanış Toplantısı, İlkadım Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Temmuz ayı açılış toplantısında komisyonlara gönderilen gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

"Hepimizin sorumluluğu var"

İlkadım'da kentsel dönüşümün yapılabilmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlçemizdeki 11 mahallede dönüşüme ihtiyaç duyan evler ve yapılar var. TOKİ başkanımız Samsun'a geldiğinde bu mahallelerde çalışmalar yaptık. Hastane, Kökçüoğlu, Zeytinlik, Anadolu ve Kadıköy mahallelerini sokak sokak gezdik. Tasarruf tedbirleri nedeniyle birçok iş kısıtlanıyor. Ama kentsel dönüşüm ile ilgili bir kısıtlamaya gidilmeyecek. İlkadım'da kentsel dönüşüm ile ilgili olarak yakın bir zamanda bakanlığımız ve Samsun Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde bir çalışma yapılacak. Rezerv alanlarımız ile ilgili yerler, büyükşehir belediyemize devredilecek. Kentsel dönüşüm bu dönemde de yapılmazsa, uzun süreler bunu gerçekleştirmek mümkün olmayabilir. O nedenle İlkadım'da kentsel dönüşüm, sadece seçim döneminde verilmiş bir vaat değil önceliğimizdir. Başkan ve meclis üyeleri olarak hepimizin sorumluluğu var. Bizler de dönüşüme ihtiyaç duyan, ömrünü tamamlamış yapıların dönüşümünü sağlamak ve bu sorunu çözmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Merkezi hükümetimizle de sürekli iletişim halindeyiz. İnşallah bu seneden başlayarak önümüzdeki süreçte kentsel dönüşüm çalışmalarına başlayacağız" diye konuştu. - SAMSUN