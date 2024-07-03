İlkadım Belediyesi 2025-2029 Stratejik Plan Çalışmalarına Devam Ediyor

Politika

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, katılımcı, şeffaf ve yenilikçi belediyecilik anlayışını ön planda tuttuklarını söyledi.

Samsun'un İlkadım Belediyesi 2025-2029 yılları stratejik plan çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, plana dahil edilen belediye personeline bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. İlkadım Belediyesi Hizmet Binası Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların taleplerini göz önünde bulundurulduğu vurgulandı.

Çalışmalarda şeffaf belediyecilik anlayışını ön planda tuttuklarını söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "Göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar İlkadım için yapılanların çok daha fazlasını yapma gayreti içerisindeyiz. Bu doğrultuda önümüzdeki yıl hayata geçireceğimiz 2025-2029 yılları stratejik planımızın çalışmalarını sürdürüyoruz. Tasarruf tedbirlerini gözeterek hazırladığımız stratejik planımıza, Büyükşehir Belediyesini, kamu kurumlarını, üniversitelerimizi, STK'ları, özel sektörü, vatandaşlarımızı, muhtarlarımızı paydaş olarak dahil ediyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın ve muhtarların taleplerini göz önünde bulunduruyoruz. Çalışmalarımızda; katılımcı, şeffaf ve yenilikçi belediyecilik anlayışıyla ön planda tutuyoruz. Türkiye Yüzyılı ve gelecek vizyonlarımızı da göz önünde bulundurarak hazırladığımız stratejik planımızı ekim ayında meclisimizin gündemine getirmeyi planlıyoruz. Çalışmalarımızın, İlkadım'ımıza ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SAMSUN