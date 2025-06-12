İmamoğlu'nun Duruşması Ertelendi

EKREM İmamoğlu 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında bazı soruşturma ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelilerinin lehine karar verilmesini sağlamak amacıyla alenen hedef gösterdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ilk duruşması görülecekti. İmamoğlu hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edildiği davada duruşma 26 Eylül Cuma gününe ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında bazı soruşturma ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelilerinin lehine karar verilmesini sağlamak amacıyla alenen hedef gösterdiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. İmamoğlu, 'Yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle açılan davada ilk duruşma görülecekti.Ancak, İmamoğlu'nun avukatları duruşmanın Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülmesi gerekirken Silivri Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda yapılmasının usulsüz olduğu gerekçesiyle, duruşmaya katılmama kararı aldı.

SİLİVRİ ADLİYESİ'NDE GÖRÜLECEK

Ekrem imamoğlu'nun ve avukatlarının katılmadığı duruşmanın Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın fiziki koşullarının yetersiz olması sebebiyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan Silivri Adliyesinde 2 nolu salonda yapılmasına karar verildi. Duruşma 26 Eylül 2025 tarihine ertelendi.