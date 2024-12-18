İmralı İzni İçin Bekleyiş

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partililerin İmralı'ya gitmesine ilişkin, "Uygun bir zamanda kararını vereceğiz, belirlenecek" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, TBMM Genel Kurulu'na girişinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Tunç, DEM Partililerin İmralı'ya gitme iznine ilişkin soruya, "Uygun bir zamanda kararını vereceğiz, belirlenecek. Müsait zamanı belirleyeceğiz, biraz sabredin" cevabını verdi. Tunç, ne zaman belirleneceğine ilişkin olarak da, "Bütçe görüşmeleri bittikten sonra muhtemelen karar verilir. İzin ile gün aynı anda belirlenir" ifadelerini kullandı. - ANKARA