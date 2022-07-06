İngiltere Başbakanı Johnson: "Bir Başbakan zor koşullarda görevine devam etmelidir"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümetten Bakan ve vekil 18 kişinin istifa etmesinin ardından görevine devam edeceğini belirterek, "Bir Başbakan zor koşullarda görevine devam etmelidir" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kendi yönetimine olan güvensizlik nedeniyle hükümetten Bakan ve vekil 18 kişinin istifasının ardından açıklamada bulundu. Avam Kamarası'nda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Johnson, "istifa etmesi gereken herhangi bir durum olup olmadığı" sorusuna karşılık, "Önemli bir yetki verildiğinde zor koşullarda bir başbakanın görevi devam etmektir ve ben de bunu yapacağım" dedi.

Muhafazakar Milletvekili Tim Loughton tarafından kendisine yöneltilen istifa sorusuna ise Johnson, "Açıkçası, hükümetin devam etmesinin ve verdiğimiz görevi yerine getirmesinin imkansız olduğunu hissettiğim koşullar olsaydı ya da Ukrayna halkını destekleme arzumuzda hüsrana uğradığımızı hissetseydim o zaman yapardım. Ancak önemli bir yetkiye sahip olduğu zor koşullarda bir başbakanın görevi, görevine devam etmektir. Benimde yapacağım şey bu" şeklinde yanıtladı.

MUHALEFET LİDERİ STARMER, JOHNSON'I ELEŞTİRDİ

Muhalif İşçi Partisi Lideri Keir Starmer, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada Başbakan Johnson'ı eleştirdi. Starmer, adı cinsel istismar suçlamalarına karıştığı için istifa eden Muhafazakar Parti Milletvekili Chris Pincher konusunda Johnson'ın bilgisi olduğunu söyleyerek onu "özür dilemeye" çağırdı. Johnson ise, Londra'daki özel bir kulüpte 2 kişiyi taciz ettiği yönündeki iddiaların ardından geçtiğimiz hafta istifa eden Pincher'ın "artık Muhafazakar milletvekili statüsünü kaybettiğini ve soruşturmayla karşı karşıya olduğunu" söyledi.

Öte yandan Avam Kamarası'ndaki toplantı sırasında Muhafazakar Milletvekilleri, Başbakan Johnson'ı istifa etmeye çağırdı. Muhafazakar Milletvekili ve 1922 Komitesi yürütme üyesi Gary Sambrook, Johnson için "sorumluluğu almalı ve istifa etmeli" şeklinde konuştu. Başka bir Muhafazakar Parti Milletvekili David Davis ise, Johnson'ı istifaya çağırdığını söyleyerek, "6 ay önce de Başbakanı istifaya çağırdım çünkü o zaman bile liderlik ve dürüstlük yaklaşımının zaten hükümeti felç edecek bir dizi sorun oluşturduğu açıktı. Bugün ondan onurlu olanı yapmasını, ulusun çıkarlarını kendi çıkarlarının önüne koymasını istiyorum" dedi.

(Aylin Albayrak - İHA)