Irak meclisi, İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasayı onayladıİsrail ile siyasi ve diplomatik işbirliği yapılmasının cezası müebbet hapis veya idam - Son Dakika
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Irak meclisi, İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasayı onayladıİsrail ile siyasi ve diplomatik işbirliği yapılmasının cezası müebbet hapis veya idam

26.05.2022 19:52

- Irak meclisi, İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasayı onayladı İsrail ile siyasi ve diplomatik işbirliği yapılmasının cezası müebbet hapis veya idam Irak meclisi, İsrail ile normalleşmeyi veya ilişki kurmayı suç sayan yasa tasarısını onayladı.

- Irak meclisi, İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasayı onayladı

İsrail ile siyasi ve diplomatik işbirliği yapılmasının cezası müebbet hapis veya idam

BAĞDAT - Irak meclisi, İsrail ile normalleşmeyi veya ilişki kurmayı suç sayan yasa tasarısını onayladı. İsrail ile siyasi ve diplomatik işbirliği yapılmasının cezası müebbet hapis veya idam olarak geçiyor.

Irak meclisi, İsrail ile normalleşmeyi veya ilişki kurmayı suç sayan yasa tasarısını 275 milletvekilinin hazır bulunduğu oturumda oy birliğiyle onayladı. Onaylanan yasa ile İsrail ile siyasi ve diplomatik işbirliği yapılmasının cezası müebbet hapis veya idam olarak geçiyor. Şii Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın yasanın onaylanmasının ardından destekçilerine kutlama çağrısında bulunurken, Sadr destekçileri çağrıya cevap vererek başkent Bağdat'taki ünlü Tahrir Meydanı'nda kutlama yaptı. Meydanda toplanan göstericiler, "İsrail'e hayır, batıla hayır, Irak'a evet" ve "İsrail'e ölüm" sloganları attı.

Irak meclisinde seçimlerin galibi Sadr Grubu, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi başkanlığındaki Egemenlik Koalisyonu ve Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi'nin çatısı altında yer aldığı "Vatan Kurtarma Koalisyonu" İsrail ile normalleşmeye suç sayan yasa tasarısını meclise sunmuştu.

Irak meclisi, İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasayı onayladıİsrail ile siyasi ve diplomatik işbirliği yapılmasının cezası müebbet hapis veya idam
Irak meclisi, İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasayı onayladıİsrail ile siyasi ve diplomatik işbirliği yapılmasının cezası müebbet hapis veya idam
Irak meclisi, İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasayı onayladıİsrail ile siyasi ve diplomatik işbirliği yapılmasının cezası müebbet hapis veya idam
Irak meclisi, İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasayı onayladıİsrail ile siyasi ve diplomatik işbirliği yapılmasının cezası müebbet hapis veya idam
Irak meclisi, İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasayı onayladıİsrail ile siyasi ve diplomatik işbirliği yapılmasının cezası müebbet hapis veya idam
Irak meclisi, İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasayı onayladıİsrail ile siyasi ve diplomatik işbirliği yapılmasının cezası müebbet hapis veya idam
Irak meclisi, İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasayı onayladıİsrail ile siyasi ve diplomatik işbirliği yapılmasının cezası müebbet hapis veya idam

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Irak meclisi, İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasayı onayladıİsrail ile siyasi ve diplomatik işbirliği yapılmasının cezası müebbet hapis veya idam - Son Dakika


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