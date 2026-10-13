İspanya Kralı Felipe ve Kraliçe Letizia, 19 yıl sonra Sebte'ye ilk kez geldi - Son Dakika
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İspanya Kralı Felipe ve Kraliçe Letizia, 19 yıl sonra Sebte'ye ilk kez geldi

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İspanya Kralı Felipe ve Kraliçe Letizia, 19 yıl sonra Sebte\'ye ilk kez geldi
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İspanya Kralı VI. Felipe ve Kraliçe Letizia, iki buçuk ay önce yaklaşık 80 bin göçmenin akınına uğrayan Sebte'ye ilk kez geldi. Ziyaret, yaklaşık 19 yıl sonra İspanyol kraliyet ailesinin kente ilk ziyareti oldu; çiftin yarın Melilla'ya geçmesi bekleniyor.

İspanya Kralı VI. Felipe ve Kraliçe Letizia, iki buçuk ay önce yaklaşık 80 bin göçmenin kitlesel akınına uğrayan Sebte'ye ilk kez geldi. Ziyaret, aynı zamanda yaklaşık 19 yıl sonra Sebte'ye İspanyol kraliyet ailesi tarafından yapılan ilk ziyaret oldu.

İspanya Kralı VI. Felipe ve Kraliçe Letizia, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki topraklarında yaşanan kitlesel göç krizinden iki buçuk ay sonra, Sebte'ye ilk resmi ziyaretlerini gerçekleştirdi. Bu, eski İspanya Kralı I. Juan Carlos ve Kraliçe Sofia'nın 2007'deki ziyaretinden bu yana, bir kraliyet çiftinin kente yaptığı ilk ziyaret oldu. İspanyol kraliyet çifti, bölge sakinleri tarafından İspanyol bayrakları ve tezahüratlarla karşılandı. Çift, ziyarete kentin önde gelen yetkilileri tarafından karşılandıkları Belediye Binası'nda başladı. Kral ve Kraliçe, burada Kraliyetin Sebte ve kurumlarına desteğini iletti ve çevrede toplanan vatandaşları selamladı. Felipe ve Letizia'yı karşılamak ve onlarla tokalaşmak için toplanan büyük kalabalık, spor karşılaşmalarından bilinen "Ben İspanyol'um" tezahüratı yaptı.

Kraliyet çiftinin yarın Melilla'ya geçmesi bekleniyor

Kral ve Kraliçenin günün ilerleyen saatlerinde 30 ve 31 Temmuz'da denizde hayatını kaybeden göçmenler için Sidi Embarek Mezarlığı'nda düzenlenecek anma törenine katılmaları bekleniyor. Kraliyet çiftinin Sebte'deki temaslarının şehir merkezinde toplum temsilcileriyle yapılacak bir buluşma ile sona ermesi bekleniyor. Çiftin yarın İspanya'nın Kuzey Afrika'daki diğer eksklavı Melilla'ya geçmesi bekleniyor.

Temmuz ayında 70 ila 80 bin göçmen, Fas üzerinden İspanyol topraklarına girmiş, bu süreçte 140'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kentte 15 bin göçmen bulunuyor

Akdeniz kıyısında yer alan 84 bin nüfuslu kentte halen yaklaşık 15 bin göçmen bulunduğu tahmin ediliyor. Göçmenlerin Sebte'deki varlığının devamı, hararetli siyasi tartışmalara neden oluyor. Muhalefet partileri, gelecek ay yapılacak seçimlerde Başbakan Pedro Sanchez liderliğindeki sol koalisyon hükümetini iktidardan uzaklaştırmayı hedefliyor. Göçmenler, Kuzey Afrika sahilinde birbirinden kopuk iki eksklav olan Sebte ve Melilla'yı Avrupa ana karasına ulaşma yolunda bir basamak olarak görüyor. Fas, asırlardır İspanya kontrolünde olan bu küçük toprak parçalarındaki İspanyol egemenliğini tanımıyor. İspanyol yetkililer, kraliyet ailesinin uzun zaman aradan sonra bölgeye gerçekleştirdiği ziyarete Fas'ın tepki verip vermeyeceğini de yakından takip ediyor.

Kaynak: İHA
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