İsveç Dışişleri Bakanı Linde: "NATO'ya üyelik başvurusunu bu hafta yapacağız" - Son Dakika
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İsveç Dışişleri Bakanı Linde: "NATO'ya üyelik başvurusunu bu hafta yapacağız"

17.05.2022 11:46
İsveç Dışişleri Bakanı Linde: "NATO'ya üyelik başvurusunu bu hafta yapacağız"

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladıktan sonra yaptığı açıklama, bu hafta Finlandiya ile birlikte başvuruyu teslim edeceklerini söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladıktan sonra yaptığı açıklama, bu hafta Finlandiya ile birlikte başvuruyu teslim edeceklerini söyledi.

NATO'ya resmi olarak üyelik başvurusunda bulunma kararını dün açıklayan İsveç, askeri tarafsızlık politikasına son vermeye hazırlanıyor. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, bugün NATO'ya üyelik başvurusunu imzaladı. Linde belgeyi imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, "Başvuru bu hafta veya birkaç gün içinde Finlandiya ile birlikte teslim edilecek. Sonrasında NATO tarafından işleme alınacak" dedi. Bunun İsveç için en iyisi olduğunu hissettiğini ifade eden Linde, sürecin ne kadar zaman alacağını bilmediklerini ancak bir yıla kadar devam edebileceğini belirtti.

Dün İsveç Başbakanlık ofisi tarafından yapılan açıklamada, "İsveç NATO'ya katılmak için başvurmaya karar verdi. Bu parlamentodan geniş destek alan tarihi bir karar. NATO üyeliği, İsveç'in güvenliğini güçlendirecektir. İsveç, bir üye olarak tüm NATO'nun güvenliğini arttıracaktır" ifadelerine yer verilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, bu ülkelerin NATO'ya katılmasının Rusya için bir tehdit oluşturmayacağını ancak NATO askeri altyapısının bu ülkelere konuşlandırılması durumunda karşılık vereceklerini ifade etmişti. - STOCKHOLM

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Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya, Rusya, İsveç, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İsveç Dışişleri Bakanı Linde: 'NATO'ya üyelik başvurusunu bu hafta yapacağız' - Son Dakika


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