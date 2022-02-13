İsviçre'de sandık çıkış anketine göre halkın yüzde 79'u hayvan deneylerini destekledi - Son Dakika

İsviçre'de hayvan deneylerinin yasaklanması için düzenlenen referandumda sandık çıkış anketine göre halkın yüzde 79'u hayvan deneylerini destekledi.

İsviçre'de halk, hayvan hakları savunucularının gerekli desteği toplamasının ardından hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin yasaklanması için referanduma gitti. Ülkenin devlet yayıncısı İsviçre Radyo ve Televizyonu (SRF) tarafından yapılan sandık çıkış anketine göre, oy verenlerin yüzde 79'u referandumda "hayır" oyu vererek, hayvan deneylerini destekledi.

Sandık çıkış anketine göre, oy verenlerin yüzde 21'i ise söz konusu deneylerin yasaklanması yönünde oy kullandı. Referandumda oyların çoğu posta yoluyla kullanılırken, nihai sonuçların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Halkın bir kısmı hayvanlar üzerindeki deneylerin yasaklanmasının önemli ilaç ve aşıların ithalatını engelleyeceğini, bir kısmı ise araştırmacıların ilaçları ve kimyasalları test etmek için hayvanları kullanmadan yeni yöntemler geliştirebileceklerini savunuyor.

İlaç sektörüne ev sahipliği yapan ülkede, İlaç devleri Roche ve Novartis, yeni ilaçlar geliştirmek için hayvan testlerinin gerekli olduğunu ifade etti.

İsviçre'deki hükümet istatistiklerine göre, 2020'de 550 binden fazla hayvan laboratuvar deneylerinde öldü. Deneyler kapsamında 400 bin fare ve sıçan, yaklaşık 4 bin 600 köpek, bin 500 kedi, bin 600 at, çok sayıda primat, inek, domuz, balık ve kuş telef oldu.

Tütün ürünlerine ait reklamların kısıtlanmasına yüzde 57 destek

Referandum kapsamında halka ayrıca, yerel medyaya mali desteğin artırılıp artırılmaması ve tütün ürünlerine ait reklamlarının kısıtlanıp kısıtlanmaması yönünde de karar vermeleri istendi. SRF'nin sandık çıkış anketine göre, oy verenlerin yüzde 57'si tütün reklamlarına yönelik daha fazla kısıtlamanın uygulanmasına "evet" oyu verdi.

Tütün reklamlarının kısıtlanması halinde, reklam panolarında, gazetelerde, sinema salonlarında, kültürel etkinliklerde ve çevrimiçi ortamda tütün reklamları yasaklanacak.

Kısıtlamayı destekleyenler, tütün ürünlerindeki reklam düzenlemelerinin sıkı olmaması nedeniyle tütün kullanımını engelleme çabalarının sekteye uğradığını düşünüyor.

Avrupa'daki diğer ülkelerle kıyaslandığında tütün ürünlerine yönelik reklamlarda sıkı kontroller uygulanmayan İsviçre'de, televizyon ve radyo dışında, ulusal düzeyde genel olarak yasal.

Sigara şirketleri reklam kısıtlamasını engellemek için lobi yapıyor

Dünyanın en büyük tütün firması Philip Morris International da dahil olmak üzere büyük tütün şirketlerinin genel merkezleri İsviçre'de yer alırken, söz konusu şirketler reklam düzenlemelerindeki kısıtlamaları engellemek amacıyla uzun süredir lobi yaptığı biliniyor.

İsviçre'de yerel medyaya mali desteğe de "hayır" denmesi bekleniyor

SRF'nin anketine göre, hükümet tarafından yerel medyaya verilen mali desteğin yüzde 56 ila yüzde 44 oranında artırılmasına ise oy verenlerin büyük kısmının "hayır" oyu demesi bekleniyor. Söz konusu yasaya evet denmesi halinde hükümet 151 milyon İsviçre Frangı tutarında bir yardım paketi sağlayarak, yerel gazete ve radyo istasyonuna mali destek sağlayacak.

Hükümet, reklam gelirleri son yıllarda büyük darbe alan ve dijital medyaya geçişte zorlanan medya şirketlerine yardım etmek için devlet finansmanına ihtiyaç olduğunu savunurken, sağ partiler, söz konusu yardım paketi ile kamu parasının boşa harcanacağını ve bunun esas olarak daha büyük medya gruplarının yararına olacağını öne sürdü. - ZÜRİH