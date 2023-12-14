İYİ Parti Başkanlık Divanında Değişiklikler Yapıldı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Başkanlık Divanındaki kişilerin görevleri hakkında birtakım değişiklikler yapıldığını açıkladı.

İYİ Parti Sözcüsü Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda parti Başkanlık Divanında bazı değişiklikler yapıldığını duyurdu. Zorlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkanımız Meral Akşener'in takdirleri doğrultusunda Partimiz Başkanlık Divanında bazı değişikler gerçekleştirilmiştir. Buna göre daha önce ayrı yürütülen Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlıkları birleştirilerek Ahmet Zeki Üçok'un yerine Afyon Milletvekilimiz Hakan Şeref Olgun, Toplumsal Politikalar Başkanlığı görevini yürüten Ece Güner'in yerine de Tekirdağ Milletvekilimiz Selcan Taşçı Hamşioğlu getirilmiştir. Ayrıca Mali İşler Başkanlığı görevini vekaletten yürütmekte olan Sedat Aksakallı da aynı görevi asaletin yürütecektir." - ANKARA