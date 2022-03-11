İYİ Parti'de darp edilen Merkez İlçe Başkanı Kaya: "Böyle alçakça bir saldırı olmaz" - Son Dakika

İYİ Parti'de darp edilen Merkez İlçe Başkanı Kaya: "Böyle alçakça bir saldırı olmaz"

EDİRNE - İYİ Parti Edirne İl Başkanlığına çağrılıp odaya kilitlenerek il yöneticileri tarafından darp edilen Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya, "Kapı da kilitliydi, beni resmen rehin aldılar. Tekmelerin yumrukların nereden geldiğini bilmiyorum. Biz çok pusular gördük ama böyle kahpe pusular görmedik. Böyle alçakça bir saldırı olmaz." dedi.

İddialara göre, İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, telefonla aradığı Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya'yı parti binasına çağırdı. Başkan Kaya ve yanında bulunan merkez ilçe yöneticisi Ferhat Turan parti binasına gitti. Parti odasında kısa görüşmenin ardından İl Başkanı Ekrem Demir, merkez ilçe yöneticisi Ferhat Turan'a yumrukla vurup odadan dışarı çıkardı. Demir'in yönetiminde yer alan Tarık Aldeniz daha sonra kapıyı kilitledi. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akalın, İl Başkanı Ekrem Demir ve İl Yönetim Kurulu üyesi Tarık Aldeniz, ardından Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya'ya saldırmaya başladı. Yaralanan Kaya ve Turan, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Trakya Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede gazetecilere açıklamalarda bulunan Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya, odada 3 kişinin kendisine vurmaya başladığını iddia ederek, "Kapı da kilitliydi, beni resmen rehin aldılar. Tekmelerin yumrukların nereden geldiğini bilmiyorum. Biz çok pusular gördük, ama böyle kahpe pusular görmedik. Böyle alçakça bir saldırı olmaz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akalın, İl Başkanı Ekrem Demir ve İl Yönetim Kurulu üyesi Tarık Aldeniz'in emniyetteki işlemleri sürüyor.