İYİ Parti Genel Başkan Adayı Dervişoğlu: Hangi aday kazanırsa kazansın kaybeden İYİ Parti olmayacak - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Dervişoğlu: Hangi aday kazanırsa kazansın kaybeden İYİ Parti olmayacak

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Dervişoğlu: Hangi aday kazanırsa kazansın kaybeden İYİ Parti olmayacak

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu, aday sayısının fazla olmasının bir bölünmeye vesile olmayacağını belirterek, hangi adayın kazanırsa kazansın İYİ Parti'nin kaybedeceğini düşünmediğini ifade etti. Dervişoğlu, adaylık sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile istişarelerde bulunmadığını ancak genel başkanın aday olması durumunda görüşmesinin doğal olduğunu söyledi. Adayların makul siyasi kimlik ve kişiliklere sahip olduğunu belirten Dervişoğlu, vahşi bir rekabet ortamının oluşmayacağına inandığını vurguladı.

09.04.2024 18:27  Güncelleme: 18:31
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İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanlığı için aday sayısının fazla olup olmadığı hakkında, "Bu bir güzelliktir. Bir bölünmeye vesile olmaz. Hangi aday kazanırsa kazansın kaybeden İYİ Parti olmayacak. Böyle bir vahşi rekabet ortamı oluşmayacağına da inanıyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu, adaylığı hakkında basın mensuplarının sorduğu soruları yanıtladı.

"Ben sadece Genel Başkanımızın hayır duasını aldım"

Dervişoğlu, adaylık sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile istişarelerde bulunup bulunmadığı hakkında, "Öyle bir şey dediysem öyle bir sonuç çıkar ama ben öyle bir şey demedim. Ben sadece Genel Başkanımızın hayır duasını aldım. Ayrıca bir kişinin bir siyasi partide genel başkanlığa aday olması durumunda elbette ki genel başkanıyla görüşmesi kadar doğal bir şey yoktur. Ama bundan spekülasyon çıkarılmaya çalışıldığına şahit oluyorum. Doğrusunu isterseniz üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanı sıra parti içindeki yaşça büyük olanlarla ve kendi pozisyonları itibarıyla önemli siyasi figürlerden sayılan insanlarla da görüştüğünü aktardı.

"Vahşi bir rekabet ortamının oluşmayacağına da inanıyorum"

Aday sayılarının fazlalığına ilişkin de konuşan Dervişoğlu, "Bu bir güzelliktir. Bir bölünmeye vesile olmaz. Hangi aday kazanırsa kazansın kaybeden İYİ Parti olmayacak. Böyle vahşi bir rekabet ortamının oluşmayacağına da inanıyorum. Ben adayların makul siyasi kimlik ve kişiliklerden oluştuğunu görüyorum. Bundan da memnun oluyorum. Süreçler devam edecek adaylarla da görüşmelerimiz olacak. Adaylar birbirleriyle görüşecek. Ayrıca bu seçim bittikten sonra bugün birbirleriyle yarışanlar yarın kol kola yolculuklarını sürdürecekler. Ben sözlerinden çok spekülasyon çıkarılabilecek biri değilim. Ben niyetimle siyaset yapıyorum ve herkese bunu tavsiye diyorum. Ülke için siyaset yapanlar doğru niyetleriyle hareket ederler" açıklamalarında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkan Adayı Dervişoğlu: Hangi aday kazanırsa kazansın kaybeden İYİ Parti olmayacak - Son Dakika

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