İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır'dan basın mensubuna saldırı girişimi - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır'dan basın mensubuna saldırı girişimi

14.04.2022 17:39
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır'dan basın mensubuna saldırı girişimi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'ın Meral Akşener'in İnegöl programında basın mensuplarına sert müdahalesi kameraya yansıdı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'ın Meral Akşener'in İnegöl programında basın mensuplarına sert müdahalesi kameraya yansıdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İnegöl ziyaretinde gergin anlar yaşandı. Akşener'in esnaf ziyareti sırasında Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'ın bazı basın mensuplarını işyerine almayarak dışarı atma girişimi kameralara saniye saniye yansıdı. Dikbayır, bir başka basın mensubu ile de tartışıp "Sen kimsin lan" diyerek hakaret etti.

Akşener, mitingin ardından dört esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler dileklerinde bulundu. Esnaf ziyaretleri sırasında Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır bir basın mensubunu iş yerine "Yer yok" diyerek almadı. "Basın mensubuyum" ifadesine rağmen Dikbayır, "Sen kimsin lan" cevabını vererek muhabirin görev yapmasını engelledi.

Dikbayır'ın ikinci olayı ise 2 dakika sonra yaşandı. Bir başka basın mensubunun "Basın mensubuyum. İşimi yapıp çıkacağım" demesi üzerine Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır, "Sesin çok çıkıyor. Al bunu" diyerek basın mensubunu kolundan ve kamerasından tutarak işyerinin dışına itti. Hasan Toktaş ise gerginliği yatıştırmak için basın mensubu ile Dikbayır'ın arasına girerek, ortamı sakinleştirmeye çalıştı. - BURSA

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır'dan basın mensubuna saldırı girişimi

YORUMLAR
500
İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER: SEÇMEN ÇANTADA KEKLİK OLMAMALI İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER: SEÇMEN ÇANTADA KEKLİK OLMAMALI Akşener, parmağından çıkardığı yüzükle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıfta bulundu! Salondan alkış sesleri yükseldi Akşener, parmağından çıkardığı yüzükle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıfta bulundu! Salondan alkış sesleri yükseldi

Ümit Dikbayır, Meral Akşener, İYİ Parti, İnegöl, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır'dan basın mensubuna saldırı girişimi - Son Dakika


Son Dakika
17:47 Tartıştığı eşini, arkadaşlarına hakaret ettiği için göğsünden bıçakladı
17:44 Kadınların mezarlıkta başında dua ettikleri çukurdan bebek yerine kedi ölüsü çıktı
17:41 PKK iş birlikçisi Abdülkerim Yılmaz Türkiye'ye getirildi
17:28 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yanıt: Talihsiz buluyor ve reddediyoruz
17:17 İstanbul'da öğrenci kartları, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak
17:16 Teknik direktör Ersun Yanal: Avrupa'da bizden başka AVM sayısı, futbol sahasından fazla olan ülke var mıdır, merak ediyorum
17:08 Nüfus müdürlüğü ekranındaki yabancı isimler gündem olmuştu! Kurum isimleri artık sansürlü veriyor
17:00 Domatesin maliyetini sıralayan çiftçi: Artık lüks oldu, parası olmayan yemeyecek
16:49 Barışma teklifini kabul etmeyince önce İrem'i sonra kendisini vurdu!
16:25 Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyareti sonrası ilk açıklama: Üç parti olarak devam ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 17:51:31. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır'dan basın mensubuna saldırı girişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement