İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Karaman'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Karaman'da ziyaretlerde bulundu

14.05.2022 15:51
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Karaman'da ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karaman'ın Ermenek ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karaman'ın Ermenek ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Akşener, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Ermenek'te, Mustafa Sonay Gürgen Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu'yu makamında ziyaret eden Akşener, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akşener, ilçede kapalı otoparkın temel atma törenine katıldıktan sonra tarihi Zeyve Pazarı'nda esnafla buluştu, vatandaşlarla sohbet etti.

Ermenek Turkuaz Gölü Mesire Alanı'nda düzenlenen motosiklet ve su sporları gösterilerini izleyen Akşener, ardından ilçeden ayrıldı.

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Meral Akşener, Atilla Zorlu, İYİ Parti, Karaman, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Karaman'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Karaman'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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