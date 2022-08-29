İYİ Parti lideri Meral Akşener hayalini açıkladı! Eğer seçilirlerse ilk icraat olarak iptal edilen festivallerin daha büyüğünü yapacak

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Instagram hesabı üzerinden kendisine gelen soruları yanıtladı. Akşener, gelen bir soru üzerine seçimden sonra balkon konuşması yapmayacaklarını belirterek, "Balkon konuşmaları bu ülkeye hiçbir şey kazandırmadı. Yüksekten vatandaşa aşağıya doğru bakan bir mantığı, zihniyeti getirdi. Biz, inşallah seçim kazandığımızda kutlamalarımızı, milletimiz ile yan yana iç içe meydanlarda yapacağız" dedi.

"FESTİVALLER DÜZENLEYECEĞİZ"

Akşener bir takipçisinin "Seçimden sonra, iptal edilen festivallerden daha büyük bir gençlik festivali istiyoruz" şeklindeki mesajına ise şöyle yanıt verdi:

"Önümüzdeki yazı 'Türkiye'nin en büyük festivaller yazı' diye bugünden tarifleyebiliriz."