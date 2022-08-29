İYİ Parti lideri Meral Akşener hayalini açıkladı! Eğer seçilirlerse ilk icraat olarak iptal edilen festivallerin daha büyüğünü yapacak - Son Dakika
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İYİ Parti lideri Meral Akşener hayalini açıkladı! Eğer seçilirlerse ilk icraat olarak iptal edilen festivallerin daha büyüğünü yapacak

29.08.2022 00:14

Muhalefet, seçim propagandalarında muhalif tabanı mutlu edecek icraatlere öncelik veriyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 seçimlerinde iktidara gelmeleri durumunda ilk iş olarak gençlik festivallerini yeniden düzenleyeceklerini söyledi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Instagram hesabı üzerinden kendisine gelen soruları yanıtladı. Akşener, gelen bir soru üzerine seçimden sonra balkon konuşması yapmayacaklarını belirterek, "Balkon konuşmaları bu ülkeye hiçbir şey kazandırmadı. Yüksekten vatandaşa aşağıya doğru bakan bir mantığı, zihniyeti getirdi. Biz, inşallah seçim kazandığımızda kutlamalarımızı, milletimiz ile yan yana iç içe meydanlarda yapacağız" dedi.

"FESTİVALLER DÜZENLEYECEĞİZ"

Akşener bir takipçisinin "Seçimden sonra, iptal edilen festivallerden daha büyük bir gençlik festivali istiyoruz" şeklindeki mesajına ise şöyle yanıt verdi:

"Önümüzdeki yazı 'Türkiye'nin en büyük festivaller yazı' diye bugünden tarifleyebiliriz."

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Meral Akşener kendisine yazan bir kişiye Instagram hesabı üzerinden yanıt verdi: Sizi yanıltmayacağım Meral Akşener kendisine yazan bir kişiye Instagram hesabı üzerinden yanıt verdi: Sizi yanıltmayacağım İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER ESNAFI ZİYARET ETTİ İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER ESNAFI ZİYARET ETTİ

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Son Dakika Politika İYİ Parti lideri Meral Akşener hayalini açıkladı! Eğer seçilirlerse ilk icraat olarak iptal edilen festivallerin daha büyüğünü yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti lideri Meral Akşener hayalini açıkladı! Eğer seçilirlerse ilk icraat olarak iptal edilen festivallerin daha büyüğünü yapacak - Son Dakika
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