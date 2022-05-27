İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, mahalle teşkilatında partililere hitap etti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partilerinin Türk siyasi hayatının figüranı değil başrol oyuncusu olduğunu söyledi.

Dervişoğlu, Perşembe ilçesinde Kırlı Mahallesi Teşkilat Temsilciliğinin açılışında, 27 Mayıs'ın Türk demokrasisinde darbeler tarihinin başlangıcı ve darbe yapmanın meşru zeminini oluşturan tarih olduğunu belirtti.

Akabinde bu ülkenin 9 ve 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan'ları gördüğünü ifade eden Dervişoğlu, o günden bugüne Türkiye üzerinde tezgahlanan oyunun da hiçbir zaman değişmediğini savundu.

Dervişoğlu, milletin, bu iktidarı iş başına getirmek için oy kullanma tercihini Adalet ve Kalkınma Partisi lehine kullandığını vurgulayarak, "Millet haklıydı. Millet her zaman haklıdır çünkü. O dönemin siyasi kararları, siyasi uygulamaları ve icraatları bugünkü hükümeti iş başına getirdi ve 2002'den günümüze de 20 yıl geçti. 20 yıldan beri bu iktidar iş başında." dedi.

Türkiye'de sistemin değiştiğini de anımsatan Dervişoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeni bir vesayet alanı oluşturulmak istendi. İşte İYİ Parti'nin kuruluşu bu tarihe tekaddüm eder. İktidar her girdiği seçimi kazandı ama İYİ Parti'nin girdiği ilk seçimde iktidarını kaybetti. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteği olmaması durumunda eski yönetim biçimimize yani Parlamenter Demokratik Sisteme göre, Milliyetçi Hareket Partisi tarafından dışarıdan desteklenen bir azınlık hükümeti hüviyetindedir. 18 yıl boyunca iktidarını sürdüren Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aslında tek başına iktidarı kaybettiren İYİ Parti'nin kendisidir, İYİ Parti'nin cesur ve iyi yürekli insanlarıdır."

Dervişoğlu, İYİ Parti'nin Türk milleti adına verdiği mücadelenin çok doğru anlaşılması gerektiğini vurgulayarak, "İYİ Parti Türk siyasi hayatının figüranı değil başrol oyuncusudur. Herkes bunu iyi bilmek mecburiyetindedir. Herkes çıkıp 'iktidarın neresinden hangi payı ve parçayı kapacağım' hesabı yaparken, İYİ Parti'nin ortaya koyduğu hesap, bugünden başlayarak tek başına iktidardır. Onun da müjdesi sayın Meral Akşener'in Başbakanlığıdır Allah'ın izniyle." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Dervişoğlu, partililerle temsilciliğin açılışını gerçekleştirdi.