İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Ordu'da konuştu - Son Dakika
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Ordu'da konuştu

26.05.2022 13:24

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partilerinin iktidarında, üretimin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik doğru adımların atılacağını söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partilerinin iktidarında, üretimin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik doğru adımların atılacağını söyledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Dervişoğlu, Ordu Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek basın açıklaması yaptı.

Dervişoğlu, Türkiye'nin bugün ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu, Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşadığını öne sürerek, krizlerin en büyük sebeplerinden birinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu savundu.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem önerilerinin olduğunu belirten Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni sona erdirirken geçmişe geri dönmüyor, hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı esasına dayanan yeni bir sisteme geçmeyi hedefliyoruz. İYİ Parti iktidarında bunun sözünü veriyoruz." diye konuştu.

Müsavat Dervişoğlu, devleti yönetmeye talip olduklarını vurgulayarak, "İnsanların karşı karşıya bulunduğu sorunların çözülmesi için katkı koymaya talibiz. Bu iddiayı gerçekleştirmek üzere Türkiye'nin her yerinde siyasi kadrolarımızla mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Türkiye'nin gündeminde kimin cumhurbaşkanı olacağı ya da adayı olacağı tartışmasının olduğunu kaydeden Dervişoğlu, "Onun da sonucunu söyleyeyim. Millet İttifakı'nın belirlediği aday bundan sonraki seçimin akabinde Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Parlamenter, demokratik sistem inşa edilmesi halinde de bu ülkenin yeni başbakanı Sayın Meral Akşener olacak." ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, Türkiye'yi yeniden üretebilen bir ülke haline dönüştürmenin iktidarın vazifeleri arasında olduğunu belirterek, şunları paylaştı:

"İYİ Parti'nin iktidarında üretimin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik doğru adımlar atılacaktır. Çiftçimize mazot, gübre, tohum desteği verilecektir. Elektrik ve sulamada da girdi destekleri ve teşvikleri yapılması planlanmaktadır. Yine İYİ Parti iktidarında çiftçimizin banka, haciz ve icra takipleri derhal durdurulacaktır. Bunun sözünü de Ordu'dan vermiş olalım. Her sorunun üzerinde heyetlerimiz çalışmalarını sürdürmektedirler. Onlara İYİ Parti iktidarında bereketli hasatlar temenni ediyorum."

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Ordu'da konuştu
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Ordu'da konuştu
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Ordu'da konuştu
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Ordu'da konuştu

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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Ordu'da konuştu - Son Dakika


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