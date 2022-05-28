İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Ordu'da ilçeleri ziyaret etti - Son Dakika
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Ordu'da ilçeleri ziyaret etti

28.05.2022 21:01
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Ordu'da ilçeleri ziyaret etti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Ordu'nun bazı ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Ordu'nun bazı ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Dervişoğlu, Ünye ilçesindeki Şehitler Anıtı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, memleketinde bulunmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Problemleri yerinde tespit etmek ve çözüm önerilerini ortak akılla belirlemek üzere bütün Anadolu'yu il il, ilçe ilçe dolaştıklarını anlatan Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in her gün bir yerde olduğunu dile getirdi.

Kendilerinin de her gün başka yerlerde partileriyle ilgili çalışmaları devam ettirdiklerini aktaran Dervişoğlu, Ordu'nun problemleri bulunduğunu, bunun en önemlisinin çevre sorunlarıyla ilgili olduğunu savundu.

Dervişoğlu, ilçede esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Gölköy, Aybastı ve Kabataş ilçelerine de giden Dervişoğlu, bu ilçelerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

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Kaynak: AA

Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener, İYİ Parti, Ordu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Ordu'da ilçeleri ziyaret etti - Son Dakika


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