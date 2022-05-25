İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "İsveç ve Finlandiya, PKK'ya karşı gerekli tepkiyi göstermeli ve terör örgütünü topraklarından çıkartmalıdır" - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "İsveç ve Finlandiya, PKK'ya karşı gerekli tepkiyi göstermeli ve terör örgütünü topraklarından çıkartmalıdır"

25.05.2022 11:39

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "İsveç ve Finlandiya, PKK'ya karşı gerekli tepkiyi göstermeli ve terör örgütünü topraklarından çıkartmalıdır"ANKARA İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Eğer İsveç ve Finlandiya, Rusya tehdidini ciddiye alıyor ve kendilerini korumak için NATO'ya üye...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "İsveç ve Finlandiya, PKK'ya karşı gerekli tepkiyi göstermeli ve terör örgütünü topraklarından çıkartmalıdır"

ANKARA İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Eğer İsveç ve Finlandiya, Rusya tehdidini ciddiye alıyor ve kendilerini korumak için NATO'ya üye olmak istiyorlarsa öncelikli olarak kendilerini kullanan ve ilk fırsatta sırtlarından bıçaklayacak olan PKK'ya karşı gerekli tepkiyi göstermeli ve terör örgütünü topraklarından çıkartmalıdır" dedi.

Akşener, partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Toplantıda Akşener, partiye geri dönen Adana Milletvekili İsmail Koncuk'a rozetini taktı. Konuşmasında Meral Akşener, İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculara değinerek, " Brezilya'da gerçekleşen 24'üncü 'İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden milli sporcularımız 8 altın, 19 gümüş, 17 de bronz madalya alarak toplamda 44 madalya ile 73 ülke arasında 3'üncü oldular. Buradan bu fevkalade önemli gurur tablosu için tüm sporcularımızı ayrıca kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"

Pençe Kilit operasyonuna değinen Akşener, "Devam eden Pençe-Kilit Operasyonunda 5 evladımızı şehit verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Cenabı Allah'tan, yaralı evlatlarımıza şifalar niyaz ediyorum. Allah, milletimizin güvenliği ve esenliği için göğsünü siper eden tüm Mehmetçiklerimizi her türlü kötülükten, musibetten saklasın" diye konuştu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu

Putin'in yayılmacı ve saldırgan politikasının bütün Avrupa'da, bir güvenlik krizi oluşturduğunu söyleyen Akşener, " Ukrayna'da 4 aydır süren işgal, şimdiye kadar NATO üyesi olmayan İsveç ve Finlandiya'yı da harekete geçirdi. Her iki ülke de Rusya'ya karşı caydırıcılık elde etmek için NATO üyeliğine başvurdular. Ama bu talebin kabul görmesi için mevcut üyelerin oy birliğine, yani Türkiye'nin de onayına ihtiyaçları var. Yalnız, burada unutmamamız gereken bir şey var; ülkemizin şimdiye kadar, Batılı ülkelere gösterdiği iyi niyet, defalarca suistimal edildi. Mesela, Yunanistan'ın NATO üyeliği için verdiğimiz onay, Ege adalarının silahlandırılması ile sonuçlandı. Mesela, Sovyet Rusya ve Yugoslavya'dan kopan ülkelerin NATO'ya girmesi için verdiğimiz destek, PKK'ya yardıma dönüştü. Mesela; Kore'de, Bosna'da, Afganistan'da, Türk askerinin verdiği mücadele, müttefik bildiğimiz ülkelerin, FETÖ'ye kol kanat germeleri ile son buldu. İşte bu yüzden; Bugün, Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği için iyi niyet bekleyenlerin, ilk önce kendi niyetlerini sorgulaması gerekiyor. İYİ Parti olarak bu kararın milli menfaatlerimiz gözetilerek verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada ülkemizin iki önemli çıkarı var. Birincisi; Avrupa'daki PKK varlığını sonlandırmak ve terör örgütünün Avrupa yapılanmasını çökertmek. İkincisi ise Çarlık rüyaları gören Putin'in saldırgan Rusya'sına karşı Avrupa güvenliğini güçlendirmek. Bizim anlayışımıza göre, bunlar birbiriyle çelişen hedefler değildir. Çünkü Ukrayna topraklarının işgalinin daha ilk günlerinde, PKK terör örgütünün yaptığı Putin'in işgal tezlerini destekleyen açıklamalar; yıllarca Avrupa ülkelerinde kendine güvenli sığınak bulan terör örgütünün, Avrupa'nın Soğuk Savaş'tan sonra yaşadığı en büyük güvenlik krizinde, Putin'in yardakçılığına soyunduğunu gösterdi. Eğer İsveç ve Finlandiya, Rusya tehdidini ciddiye alıyor ve kendilerini korumak için NATO'ya üye olmak istiyorlarsa öncelikli olarak kendilerini kullanan ve ilk fırsatta sırtlarından bıçaklayacak olan PKK'ya karşı gerekli tepkiyi göstermeli ve terör örgütünü topraklarından çıkartmalıdır. Ayrıca bunu sadece, İsveç ve Finlandiya değil, Batı güvenlik mimarisinin geleceğini önemseyen Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler de yapmalı, içlerindeki Putin uzantılarından, derhal kurtulmalıdır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: İsveç ve Finlandiya, PKK'ya karşı gerekli tepkiyi göstermeli ve terör örgütünü topraklarından çıkartmalıdır
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: İsveç ve Finlandiya, PKK'ya karşı gerekli tepkiyi göstermeli ve terör örgütünü topraklarından çıkartmalıdır
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: İsveç ve Finlandiya, PKK'ya karşı gerekli tepkiyi göstermeli ve terör örgütünü topraklarından çıkartmalıdır
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: İsveç ve Finlandiya, PKK'ya karşı gerekli tepkiyi göstermeli ve terör örgütünü topraklarından çıkartmalıdır
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: İsveç ve Finlandiya, PKK'ya karşı gerekli tepkiyi göstermeli ve terör örgütünü topraklarından çıkartmalıdır

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: 'İsveç ve Finlandiya, PKK'ya karşı gerekli tepkiyi göstermeli ve terör örgütünü topraklarından çıkartmalıdır' - Son Dakika


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