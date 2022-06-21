İYİ Partili Kabukcuoğlu: "Son 6 yılda ücretliler yüzde 30 fakirleşti" - Son Dakika
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İYİ Partili Kabukcuoğlu: "Son 6 yılda ücretliler yüzde 30 fakirleşti"

21.06.2022 20:44
İYİ Partili Kabukcuoğlu: "Son 6 yılda ücretliler yüzde 30 fakirleşti"

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, ücretlilerin son 6 yılda yüzde 30 fakirleştiğini söyledi.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, ücretlilerin son 6 yılda yüzde 30 fakirleştiğini söyledi.

Kabukcuoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, babaların sorumluluklarını yerine getirebilmesi için bazı imkanlara sahip olmaları gerektiğini ifade etti.

"20 yıl önceki babalık mı kolay, şimdiki babalık mı kolay?" diye soran Kabukcuoğlu, 2002'den 2019'a kadar gıdada 6 kat, giyimde 6,4 kat, izafi kirada 7,8 kat artış yaşandığını, asgari ücretin ise dolar bazında 1,6 kat arttığını belirtti.

Türkiye'de aylık maaş alanların yüzde 60 kadarını asgari ücretlilerin oluşturduğunu dile getiren Kabukcuoğlu, "Ücretliler 2016 yılında ülke gelirinden yüzde 33 pay alırken, bu pay 2022 yılında yüzde 24'e düşmüştür. Yani son 6 yılda ücretliler yüzde 30 fakirleşti." diye konuştu.

Kabukcuoğlu, yoksulluğun her şeyi etkilediğini ve bugün baba olmanın çok meşakkatli hale geldiğini belirterek, "2002'de ülkemizde doğurganlık hızı 2,38 iken 2021'de 1,7'ye düşmüştür. Bu gidişle bırakın babaların ailelerini geçindirmesini, Türkiye baba bulamayacaktır. Hükümet çocuklarımızı nasipsiz bir hale getirmiştir." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Partili Kabukcuoğlu: 'Son 6 yılda ücretliler yüzde 30 fakirleşti' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Partili Kabukcuoğlu: "Son 6 yılda ücretliler yüzde 30 fakirleşti" - Son Dakika
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