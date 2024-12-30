Jimmy Carter 100 Yaşında Hayatını Kaybetti

Politika

ABD'nin 39. Başkanı Jimmy Carter'ın 100 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından dünya liderleri taziye mesajları yayınladı.

ABD'nin 39. Başkanı Jimmy Carter'ın Georgia eyaletinin Plains kasabasındaki evinde hayatını kaybettiği açıklandı. ABD tarihinin en uzun süre yaşayan Başkanı olarak tarihe geçen Carter'ın bir yıldan daha uzun bir süredir kendi evinde bakım altında olduğu kaydedildi.

Carter'ın ölümünün ardından Biden ve Trump, 100 yaşında hayatını kaybeden eski ABD Başkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi Carter için taziye mesajı yayınladı. ABD Başkanı Biden, Carter'ı "ilkeli, inançlı ve alçakgönüllü" olarak tanımlarken, Trump tüm ABD'lilerin Carter'a "minnet borcu" olduğunu söyledi. Başkan Biden ve First Lady Jill Biden tarafından yapılan açıklamada, "bugün, ABD ve dünya olağanüstü bir lideri, devlet adamı ve yardımsever bir insanı kaybetti. Bu ülkedeki tüm gençlere, amaç ve anlam dolu bir yaşamın ne anlama geldiğini araştıran herkese ilkeli, inançlı ve alçakgönüllü bir adam olan Jimmy Carter'ı araştırın. Büyük bir ulus olduğumuzu gösterdi çünkü biz iyi insanlarız" ifadeleri kullanıldı.

Ulusal Yas ilan edildi

Carter'ın ölümü nedeniyle 9 Ocak'ı bir günlük ulusal yas ilan eden Biden, resmi ve askeri binalarda bayrakların 30 gün boyunca yarıya indirilmesi talimatı verdi.

Trump: "Hepimiz kendisine minnet borçluyuz"

Trump ise Carter'ın ölümüne ilişkin açıklamasını Truth Social hesabından yaptı. ABD'nin seçilmiş Başkanı Trump, "Jimmy'nin bir başkan olarak karşılaştığı zorluklar ülkemiz için çok önemli bir döneme denk geldi ve o tüm Amerikalıların hayatlarını iyileştirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Bu yüzden, hepimiz kendisine minnet borçluyuz" dedi.

1977'de ABD Başkanı olan Carter, 4 yıllık döneminin sonunda yapılan seçimden Ronald Reagan'ın zaferle çıkmasının ardından Beyaz Saray'dan ayrılmak zorunda kaldı.

Dünya liderlerinden taziye mesajları

İngiltere Kralı III. Charles, "Adanmışlığı ve alçakgönüllülüğü pek çok kişiye ilham kaynağı oldu ve 1977'de Birleşik Krallık'a yaptığı ziyareti büyük bir sevgiyle hatırlıyorum" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise, Carter'ın güçlü inancı ve değerleri ile motive olduğunu ifade ederek, "Sosyal adalet ve insan haklarına yurtiçinde ve yurtdışında olağanüstü bir bağlılıkla başkanlık sonrasını yeniden tanımladı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Carter, Ukrayna henüz bağımsız olmadığı dönemde başkanlık yaptı ama kalbi bağımsızlıkla mücadelemizde bizim yanımızda yer aldı" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron ise, Carter'ın en savunmasız kişilerin haklarının kararlı bir savunucusu olduğunu ve yorulmak bilmeden barış için mücadele ettiğini söyledi.

Jimmy Carter

ABD'nin 39. Başkanı Jimmy Carter, 1 Ekim 1924 yılında Georgia eyaletinde dünyaya geldi. 1962 yılında eyalet politikalarıyla ilgilenmeye başlayan Carter, 8 yıl sonra Georgia Valisi seçildi. Ekoloji, yönetimde verimlilik ve ırksal engellerin kaldırılması konularına vurgu yaparak dikkatleri üzerine çeken Carter, 1974 yılının Aralık ayında Başkan adaylığını açıkladı. Carter yürüttüğü 2 yıllık seçim kampanyasının ardından Başkan seçildi. 1977-1981 yılları arasında başkanlık görevini yerine getiren Carter, uluslararası çatışmalara barışçıl çözümler bulmak, demokrasi ve insan haklarını geliştirmek, ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmek için yaptığı çalışmaları nedeniyle 2002 Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. - GEORGIA