Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet operasyonu" açıklaması: Kasap gözaltına alınmış, bar sahibi alınmış ne olduğunu bilmiyoruz - Son Dakika

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında; 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik'suçlarından, Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeli ve belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, söz konusu operasyonla ilgili ilk kez konuştu. Tele1'den Enver Aysever'in sorularını yanıtlayan Odabaşı, şunları kaydetti:

"GÖZALTINA ALINANLARIN SADECE KÜÇÜK BİR KISMI BELEDİYE PERSONELİ"

"Gözaltına alınanların sadece küçük bir kısmı belediye personeli. Kasap da var içinde. Bir hasap da gözaltına alınmış, bar sahibi alınmış. Hala ne olduğunu net olarak bilmiyoruz. Tekrar söylüyorum, 'şu gerekçeyle, şu arkadaşlar gözaltına alındı' diye bir bilgi yok. Eğer böyle bir şey varsa keşke Emniyet ve savcılık bizimle işbirliği yapsaydı, biz de eğer bu tür işlemler varsa onlara yardımcı olsaydık. Bize gelen bir bilgi yok. Bir bilgi olmadan yorum üzerine konuşuyorum, ne kadar doğru bilmiyorum.

"BİZE BİLGİ VEREBİLİRLERDİ"

Sayın Genel Başkanımız ısrarla bu tür operasyonların belediyelere yapılacağını söylüyor. Biz de 'Böyle bir operasyon olabilir, ama neden bize yapsınlar?' diye düşünüyorduk. Kimseyi de suçlayacak, zan altında bırakacak bir şey söylemiyorum. Gözaltı emrini veren de hukukçu, ben de hukukçuyum. Bir telefonla çağırıp bunların ifadeleri de alınabilirdi, belki bize bilgi verilirdi biz de belediyede soruşturma başlatabilirdik. Bunların hiçbiri olmayınca 'Bu iş acaba siyasi mi?' noktasına geliyoruz.

"ŞERDİL DARA ODABAŞI OLARAK VERİLMEYECEK HESABIM YOK"

Ben kendimden eminim, görevimin başındayım. Şerdil Dara Odabaşı olarak verilmeyecek hesabım yok. Kadıköylünün hakkını aramaya, Kadıköylünün çıkarını korumaya devam edeceğim, bedeli ne olursa olsun."