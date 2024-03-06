Kadıköy Belediyesi'nde çalışan işçiler eylem yaptı
İSTANBUL - Kadıköy Belediyesi'nde işçiler maaşlarını ve yemek paralarını yetersiz olduğu gerekçesiyle belediyede eylem yaptı.
Belediye tarafından çalışanlara ödenen maaşları ve yemek paralarını yetersiz buldukları iddia eden belediye çalışanları 'işçi sözleşmesinden ek haklar' çerçevesinde Kadıköy Belediyesi'ni protesto etti. Belediye çalışanları bir araya geldiği protestoda ortak bir açıklama yapıldı.
"Bize ekmek yoksa, size huzur yok"
Kadıköy Belediyesi bahçesinde yapılan ortak açıklamada, "130 lira yemek parasıyla karnımız doymuyor. Seçim takvimine göre iyileştirme yapılacak denildi. Yapılan müzakerelerinde hala seçime göre bir iyileştirme yapılacaksa bu eylem yapılmak zorunda. Belediye olarak verdiğiniz zam eridi. Size söyledik gerekli önlemleri alın dedik. Biz işçiler yoksullaşacağız dedik ama seçimdeki adayı bekleyelim dedildi. Hep birlikte mücadele etmekten başka şansımız yok" denildi.
Ayrıca protesto sırasında Kadıköy Belediyesine işçiler tarafından "bize ekmek yoksa, size huzur yok" sloganları atıldı.
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