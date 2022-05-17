Kaftancıoğlu bugün Başsavcılığa, "Ne zaman isterseniz, teslim olmak için adliyede hazır bulunacağım" dilekçesi verecek - Son Dakika
Üye Girişi

Kaftancıoğlu bugün Başsavcılığa, "Ne zaman isterseniz, teslim olmak için adliyede hazır bulunacağım" dilekçesi verecek

17.05.2022 11:47
Kaftancıoğlu bugün Başsavcılığa, "Ne zaman isterseniz, teslim olmak için adliyede hazır bulunacağım" dilekçesi verecek

Hakkında 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası kararı verilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftacıoğlu, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, "Ne zaman isterseniz teslim olmak için adliyede hazır bulunacağım" dilekçesi verecek.

Eski tarihli sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası verilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verecek.

Kaftancıoğlu, verdiği dilekçede, "Ne zaman isterseniz, teslim olmak için adliyede hazır bulunacağım" diyerek başvuruda bulunacak.

KAFTANCIOĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Kaftancıoğlu'nun avukatı Ergun Özer, geçen hafta adliyede talepte bulunduğunu, ancak "Dosya gelmedi" denildiğini belirtiyor.

Özer, bundan sonraki süreci şöyle anlatıyor:

"Bugün dilekçe verip 'Ne zaman istiyorsanız, bize bildirin, gelelim' diyeceğiz. Canan Hanım'ı alıp aynı gün serbest bırakabilirler. Yahut isterlerse bir gün kapalı cezaevinde, üç gün açık cezaevinde tutup gönderebilirler."

YORUMLAR
500
Atatürk Havalimanı önünde buluşma çağrısı yapmıştı! Canan Kaftancıoğlu ve CHP heyeti polis barikatıyla karşılaştı Atatürk Havalimanı önünde buluşma çağrısı yapmıştı! Canan Kaftancıoğlu ve CHP heyeti polis barikatıyla karşılaştı MHP lideri Bahçeli'den Kaftancıoğlu çıkışı: Siyaset yolu kapanmıştır MHP lideri Bahçeli'den Kaftancıoğlu çıkışı: Siyaset yolu kapanmıştır

Canan Kaftancıoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kaftancıoğlu bugün Başsavcılığa, 'Ne zaman isterseniz, teslim olmak için adliyede hazır bulunacağım' dilekçesi verecek - Son Dakika


Son Dakika
11:47 Kaftancıoğlu bugün Başsavcılığa, "Ne zaman isterseniz, teslim olmak için adliyede hazır bulunacağım" dilekçesi verecek
11:47 Elon Musk, Twitter CEO'suna gülen dışkı emojisiyle yanıt verdi
11:38 Atatürk Havalimanı önünde buluşma çağrısı yapmıştı! Canan Kaftancıoğlu ve CHP heyeti polis barikatıyla karşılaştı
11:37 Kılıçdaroğlu'nun kapısına dayandığı SADAT'a AK Parti'den ziyaret! "Güzide kuruluşumuz SADAT'ımızı ziyaret ettik"
11:35 MHP lideri Bahçeli'den Kaftancıoğlu çıkışı: Siyaset yolu kapanmıştır
11:33 CHP'li Aykut Erdoğdu ile CHP'li Tuba Torun'un evlenme kararı aldığı iddia edildi
11:30 Çalışma Bakanı Bilgin 3600 ek göstergeyle ilgili açıklama yaptı: Mayıs ayı sonunda açıklayacağız
11:23 Kan bağışı yapana spor ayakkabısı hediye edileceği açıklandı, binlerce kişi saatlerce güneşin altında bekledi
11:21 17 Mayıs'ta dolar 15,83 seviyelerinde alıcı buluyor
11:12 Türkiye'nin en büyük "Kamu Teknoloji" etkinliği kapsamında konuşmacı onayları başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 11:53:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kaftancıoğlu bugün Başsavcılığa, "Ne zaman isterseniz, teslim olmak için adliyede hazır bulunacağım" dilekçesi verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement