Kaftancıoğlu bugün Başsavcılığa, "Ne zaman isterseniz, teslim olmak için adliyede hazır bulunacağım" dilekçesi verecek - Son Dakika

Eski tarihli sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası verilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verecek.

Kaftancıoğlu, verdiği dilekçede, "Ne zaman isterseniz, teslim olmak için adliyede hazır bulunacağım" diyerek başvuruda bulunacak.

KAFTANCIOĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Kaftancıoğlu'nun avukatı Ergun Özer, geçen hafta adliyede talepte bulunduğunu, ancak "Dosya gelmedi" denildiğini belirtiyor.

Özer, bundan sonraki süreci şöyle anlatıyor:

"Bugün dilekçe verip 'Ne zaman istiyorsanız, bize bildirin, gelelim' diyeceğiz. Canan Hanım'ı alıp aynı gün serbest bırakabilirler. Yahut isterlerse bir gün kapalı cezaevinde, üç gün açık cezaevinde tutup gönderebilirler."