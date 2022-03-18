Kahramakazan Belediye Başkanı Oğuz liseli gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Öğretmen Başkan Gençlerle Buluşuyor" etkinliği kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geliyor.

Kendisi de edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Öğretmen Başkan Gençlerle Buluşuyor" etkinliği kapsamında lise öğrencileriyle buluşmayı sürdürüyor. Başkan Oğuz'un etkinlik kapsamındaki son adresi ise Kahramankazan Fuat Erkmen İmam Hatip Lisesi oldu. Öğrencilerle tecrübelerini ve yaşadıklarını paylaşan Oğuz, belediye olarak her zaman gençlerin yanlarında olduklarını ifade etti. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Programda öğrencilere seslenen Başkan Oğuz, "Sağlam bir hedefiniz varsa hayatta her şey sizin niyetinize ve amacınıza hizmetkar olur. Hedefinizi belirlerken egoist olmayın. Siz bu toprağın çocuğusunuz. Sorumluluklarınız, yalnızca ailenize karşı değildir. Milletinize karşı da sorumluluklarınız var, bunu asla unutmayın" dedi.

Başkan Oğuz, daha sonra belediye olarak öğrencilere yönelik yaptıkları hizmetleri anlattı. Oğuz, ilçede ikamet eden 500 üniversite öğrencisine her ay burs verdiklerini, binlerce öğrenciye kırtasiye seti dağıttıklarını ve çok sayıda öğrenciye de kıyafet yardımı yaptıklarını söyledi. Öğrenci dostu bir belediye olduklarını ve her zaman öğrenci ve öğretmenlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Oğuz, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı. - ANKARA