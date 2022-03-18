Kahramakazan Belediye Başkanı Oğuz liseli gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramakazan Belediye Başkanı Oğuz liseli gençlerle bir araya geldi

18.03.2022 11:55
Kahramakazan Belediye Başkanı Oğuz liseli gençlerle bir araya geldi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Öğretmen Başkan Gençlerle Buluşuyor" etkinliği kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geliyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Öğretmen Başkan Gençlerle Buluşuyor" etkinliği kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geliyor.

Kendisi de edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Öğretmen Başkan Gençlerle Buluşuyor" etkinliği kapsamında lise öğrencileriyle buluşmayı sürdürüyor. Başkan Oğuz'un etkinlik kapsamındaki son adresi ise Kahramankazan Fuat Erkmen İmam Hatip Lisesi oldu. Öğrencilerle tecrübelerini ve yaşadıklarını paylaşan Oğuz, belediye olarak her zaman gençlerin yanlarında olduklarını ifade etti. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Programda öğrencilere seslenen Başkan Oğuz, "Sağlam bir hedefiniz varsa hayatta her şey sizin niyetinize ve amacınıza hizmetkar olur. Hedefinizi belirlerken egoist olmayın. Siz bu toprağın çocuğusunuz. Sorumluluklarınız, yalnızca ailenize karşı değildir. Milletinize karşı da sorumluluklarınız var, bunu asla unutmayın" dedi.

Başkan Oğuz, daha sonra belediye olarak öğrencilere yönelik yaptıkları hizmetleri anlattı. Oğuz, ilçede ikamet eden 500 üniversite öğrencisine her ay burs verdiklerini, binlerce öğrenciye kırtasiye seti dağıttıklarını ve çok sayıda öğrenciye de kıyafet yardımı yaptıklarını söyledi. Öğrenci dostu bir belediye olduklarını ve her zaman öğrenci ve öğretmenlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Oğuz, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı. - ANKARA

Kahramakazan Belediye Başkanı Oğuz liseli gençlerle bir araya geldi
Kahramakazan Belediye Başkanı Oğuz liseli gençlerle bir araya geldi
Kahramakazan Belediye Başkanı Oğuz liseli gençlerle bir araya geldi
Kahramakazan Belediye Başkanı Oğuz liseli gençlerle bir araya geldi

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan bin kitap sözü Son dakika haberi: Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan bin kitap sözü Başkan Oğuz'dan anlamlı ziyaretler Başkan Oğuz'dan anlamlı ziyaretler

İmam Hatip Liseleri, Kahramankazan, Serhat Oğuz, Öğretmen, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kahramakazan Belediye Başkanı Oğuz liseli gençlerle bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
11:57 Magandalara emsal niteliğinde kanun kararı! Elini kolunu sallayarak gezemeyecekler
11:55 Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta anlattı: Aldatılmış, kalbi kırık
11:53 8 yıllık evlilik tek celsede bitti: Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel anlaşmalı olarak boşandı
11:52 Gram altının fiyatı 920 lira seviyesinden işlem görüyor!
11:51 Popstar Bayhan'dan enteresan benzetme: Estetik bağımlısı kadını Seren Serengil sandı
11:49 Ukrayna İstihbaratı esir Rus askerlere, ölen Ukraynalı sivillerin görüntülerini izletiyor
11:44 Rusya, Ukrayna'dan sonra Letonya, Litvanya ve Estonya'yı mı hedef alacak? İşgal senaryosunu harita üzerinde anlattı
11:35 Eski bakanı Tansu Çiller'i topa tuttu! Cavit Çağlar: Çiller ne yüzle halkın karşısına çıkacak?
11:29 Galatasaray, Avrupa'dan kasasını doldurup döndü! Gelir miktarı şaşkınlık yarattı
11:15 Dolardaki yükseliş trendi sürüyor: 14,79 TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 12:04:16. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramakazan Belediye Başkanı Oğuz liseli gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement