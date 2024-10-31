Kamu Denetçiliği'nde Uyum %80

Politika

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Verdiğimiz kararlar, idarelerin uygulamalarını değiştirdi. Kararlara uyma oranında şu anda yüzde 80'i yakaladık." dedi.

Malkoç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2025 yılı bütçesi görüşmeleri kapsamında Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) bütçesine ilişkin sunum yaptı.

KDK'de yeni bir vizyon oluşturduklarını ifade eden Malkoç, 236 bin 532 şikayet başvurusu aldıklarını, 78 bin 123 başvuruda tavsiye kararı verildiğini bildirdi.

Bazı başvuruların da dostane çözüm yoluyla sonuçlandırıldığını anlatan Malkoç, vatandaşlarla yüz yüze görüşmeler yaptıklarını aktardı.

Şeref Malkoç, "Verdiğimiz kararlar, idarelerin uygulamalarını değiştirdi. Kararlara uyma oranında şu anda yüzde 80'i yakaladık. Böylece yüz binlerce insanımızın sorunlarını, sıkıntılarını mahkemesiz çözerek yargıya destek olmaya, idari yargının yükünü hafifletmeye çalıştık." diye konuştu.

Sayıştay Başkanı Metin Yener de sunumunda, yapılan denetimlere ilişkin bilgi verdi.

Geçen yıl mahalli idarelerle ilgili denetimlerde 20 il özel idaresinin, 30 büyükşehir belediyesinin ve 167 ilçe belediyesinin de denetlendiğini dile getiren Yener, bu yıl siyasi partilerle ilgili 33 raporun Anayasa Mahkemesine gönderildiğini belirtti.