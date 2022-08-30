Üst düzey bir hükümet kaynağı, kimsenin kabineden ayrılmadığını belirtti. Kabinedeki değişikliğin küçük ölçekli olması, önemli bakanlıklarda bir değişikliğe gidilmeyeceği düşünülüyor. Şu anda kabinede 38 bakan bulunuyor. - OTTAWA

Kaynak: İHA

Justin Trudeau, Kabine, Kanada, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Kanada Başbakanı Trudeau'nun yarın kabinede değişiklik yapması bekleniyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.